ИИ-роботы от BSS теперь отвечают мгновенно — без задержек на обдумывание и генерацию реплик

Компания BSS обновила свою no-code платформу для разработки сценариев роботов Dialog Composer (DC). Обновление включает оптимизацию работы технологии RAG за счет потоковых ответов, расширение функциональности и улучшение пользовательского интерфейса. Об этом CNews сообщили представители BSS.

Центральным нововведением версии 2.13 Dialog Composer (DC) стала реализация режима стриминга в RAG. Теперь ответ от языковой модели передается клиенту по частям в режиме реального времени, еще до завершения полной генерации. Это особенно критично для голосовых каналов взаимодействия: вместо длительного молчания пользователь сразу слышит начало ответа, что улучшает восприятие скорости и качества сервиса. По оценкам разработчиков, стриминг ускоряет выдачу ответа в 1,5–2,5 раза.

Параллельно команда BSS сосредоточилась на повышении удобства работы с системой. Существенно сокращено время запуска debug-режима для разработчиков, ускорена загрузка списка приложений после авторизации, улучшена навигация по шагам отладки сложных сценариев. Введена возможность двойного щелчка для быстрого редактирования объектов, добавлен множественный выбор элементов для массового удаления и функция «Избранное» для быстрого доступа к часто используемым проектам. Также реализована визуальная подсветка просмотренных сессий в модуле аналитики по звонкам, что упрощает контроль за обработкой обращений.

В DC появилась новая роль для пользователей — «Администратор информационной безопасности», которая предоставляет доступ к настройкам пользователей, ролям и журналу аудита непосредственно из интерфейса системы. Это упрощает контроль за авторизациями в платформе и, соответственно, прохождение внутренних проверок со стороны служб безопасности заказчиков.

«С каждой новой доработкой, наш Dialog Composer становится более удобным, функциональным и персонализированным. В следующем релизе у нас запланированы важные для заказчиков доработки интерфейса, а также значительные улучшения в RAG — включая удобный инструмент для запоминания контекста диалога и пост-обработки ответа от LLM. А в начале 2026 г. мы представим одно из самых значительных обновлений за последние годы в области агентного ИИ и мультиагентных систем», — сказал директор департамента голосовых цифровых технологий компании BSS Александр Крушинский.