CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

Группа «Борлас» – в числе крупнейших игроков российского рынка HR Tech

Группа «Борлас» (ГК Softline) вошла в рейтинг «Крупнейшие игроки рынка HR Tech в России 2024», опубликованный в рамках обзора CNews Analytics «Рынок HR Tech 2025».

Российский рынок цифровых HR-решений продолжает развиваться. По прогнозам опрошенных CNews Analytics экспертов, темпы роста могут достигать 50% ежегодно. Еще несколько лет назад основным драйвером развития был массовый переход на удаленную или гибридную работу, сейчас — это импортозамещение и острая нехватка специалистов, особенно высококвалифицированных. В этих условиях для компаний комплексные HR-платформы становятся критически важным инструментом работы.

Рейтинг 50 ведущих производителей и поставщиков решений и услуг для цифровизации процессов управления персоналом в российских компаниях составлен CNews Analytics на основе выручки по направлению за 2024 г. Группа «Борлас» представлена в нем на 14 месте, продолжая укреплять свои позиции на рынке за счет реализации ряда проектов по цифровой трансформации кадровых и управленческих функций на предприятиях промышленности и ТЭК. «Борлас» сотрудничает с фирмой «1С», внося вклад в адаптацию и развитие современных решений для их соответствия требованиям заказчиков.

«Из года в год растет потребность наших заказчиков в эффективных цифровых решениях. Мы последовательно инвестируем в развитие компетенций в области автоматизации кадровых процессов, аналитики, планирования ресурсов и поддержки жизненного цикла сотрудников, предоставляя российским компаниям качественные инструменты для реализации их потребностей. Мы высоко ценим включение Группы «Борлас» в рейтинг крупнейших игроков HR Tech. Если детальнее ознакомиться с направлениями деятельности представленных в нем компаний, то фактически мы входим в топ-3 системных интеграторов нашей страны. Недавно мы получили статус «: Центр компетенций по управлению персоналом», а наши проекты по автоматизации HR-процессов победили в ежегодном конкурсе «1С:Проект года». Эти достижения подтверждают правильно выбранную стратегию бизнеса, а также востребованность внедряемых нами продуктов и оказываемых услуг», — отметил директор дивизиона бизнес-приложений группы «Борлас» Дмитрий Кичко, комментируя результаты опубликованного исследования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Волков, СК «Согласие»: Защитив файлообмен, мы победили «серую зону»

Системный интегратор с боем получил три госконтракта, пригрозив срывом работы ВКС в российских судах

Творчество вместо знаний: что такое вайб-кодинг, о котором говорит все мировое ИТ сообщество

США заморозили технологическое соглашение с Великобританией на $42 миллиарда

Меньше рутины, больше инженерного творчества: Антон Атоян, «СберТех», — о том, как ИИ меняет разработку

Все мобильники россиян поставят на учет, чтобы SIM-карты не попали во вражеские БПЛА

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще