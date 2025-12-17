ГК «УльтимаТек» и «Эсдиай Солюшен» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Промышленный интегратор «УльтимаТек» и российский разработчик ПО «Эсдиай Солюшен» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого «УльтимаТек» становится официальным партнером по продвижению и внедрению системы управления нормативно-справочной информацией Semantic MDM на российских промышленных предприятиях.

Активная цифровизация производств, включая масштабное внедрение технологий IIoT, компьютерного зрения и предиктивной аналитики, приводит к значительному росту объемов данных. Согласно исследованиям, к концу 2025 г. технологии промышленного интернета вещей будут применять более 5,7 тыс. российских предприятий, компьютерного зрения – более 36,2 тыс. Параллельно растет и рынок Big Data и искусственного интеллекта, объем которого, по оценкам экспертов, в 2025 г. может составить 520 млрд руб. Этот переход к экономике данных выводит на первый план задачи эффективного управления информационными ресурсами, превращая качественную работу с данными в ключевое конкурентное преимущество.

На каждом среднем и крупном предприятии ИТ-ландшафт построен на десятках, а порой сотнях информационных систем, которые обрабатывают как внутренние данные, так и информацию, поступающую из внешних источников. Разрозненность в терминах, отсутствие четкой классификации, дублирование, ненадежность данных снижают ценность данных как актива. Эти проблемы решает система управления нормативно-справочной информацией (НСИ). Semantic MDM предназначена для создания единого технологического пространства для управления НСИ на промышленных предприятиях. Она обеспечивает согласованность данных между такими системами, как АСУ ТП, ERP, MES, ТОиР, а также платформами Datana и Databriz, что значительно повышает управляемость бизнес- и технологическими процессами на производственных предприятиях.

В рамках партнерства «УльтимаТек» берет на себя задачи по внедрению, настройке и адаптации продукта под требования конкретных отраслей и заказчиков. Промышленный интегратор будет создавать комплексные решения, связывающие MDM-систему с корпоративными и производственными платформами, обеспечивая тем самым сквозную аналитику и операционную прозрачность для клиентов.

Внедрение системы Semantic MDM создает единую версию данных о номенклатуре, оборудовании, контрагентах и процессах и основу для точной аналитики и планирования. По данным исследования, проведенного в 2024 г. аудиторской компанией «Технологии Доверия» («ТеДо»), MDM-решения на 15-20% сокращают время на подготовку сводных отчетностей, на 1-3% уменьшают затраты на закупки материально-технических ресурсов, на 05,-1% уменьшают объем складских запасов и неликвидов и на 25-40% снижают затраты на ведение децентрализованных справочников. Кроме того, в условиях глобальной задачи по достижению технологической независимости, система становится ключевым звеном цифрового контура, объединяющим российские ИТ-платформы и промышленные системы управления.

«Любое ИТ-решение приобретает реальную ценность исключительно в процессе его эксплуатации. В связи с этим для наших клиентов первостепенное значение имеет получение гарантий качества внедрения MDM-систем от экспертов «УльтимаТек», признанного лидера в области системной интеграции на территории Российской Федерации. Мы считаем, что достигли стратегического партнерства, основанного на взаимном доверии и понимании. Компания «УльтимаТек» обладает значительным опытом реализации крупных проектов в различных отраслях, включая нефтегазовый, нефтехимический, горнодобывающий и машиностроительный секторы. Компетентность и профессионализм специалистов обеих компаний будут взаимно дополнять друг друга, обеспечивая успешное выполнение поставленных задач. Мы уверены в эффективности нашего сотрудничества и его долгосрочной перспективе», – сказал генеральный директор SDI Solution Артём Мягков.

«УльтимаТек» с уверенностью включает платформу Semantic MDM в свой продуктовый портфель, поскольку это наиболее зрелое решение на российском рынке управления мастер-данными. Объединяя наши компетенции в области промышленной интеграции с экспертизой вендора в разработке Data Driven-инструментов, мы будем внедрять в ИТ-ландшафт заказчиков полноценный продукт, готовый к масштабированию на предприятиях из различных отраслей. Его эффективность подтверждена успешными внедрениями в промышленности, где система уже демонстрирует реальное влияние на операционную деятельность. Наше стратегическое партнерство с «Эсдиай Солюшен» знаменует важный этап в развитии российской экосистемы промышленного ПО для автоматизации принятия управленческих решений и повышения эффективности процессов использования материально-технических, человеческих, финансовых ресурсов и активов предприятий», – отметил директор практики ERP ГК «УльтимаТек» Игорь Хмель.