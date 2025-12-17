CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) и компания Cloud Networks подписали меморандум о стратегическом партнерстве

Заключено соглашение о стратегическом партнерстве между Фондом развития инноваций Якутии (входит в ГК «Корпорация развития») и бизнес-партнером по безопасной цифровой трансформации Cloud Networks («Облачные сети»). Меморандум был подписан директором Фонда Верой Птицыной и официальным представителем Cloud Networks Евгением Кировым. Об этом CNews сообщили представители Cloud Networks.

Главной целью сотрудничества стало обеспечение научно-технологического лидерства и суверенитета Республики Саха (Якутия). Среди основных задач – совместная работа над технологическим развитием региона, поддержка местной инновационной экосистемы, внедрение новых информационных технологий, а также средств информационной безопасности, обмен экспертизой, организация научных и просветительских мероприятий и реализация совместных образовательных программ в области ИТ и ИБ.

Одним из перспективных направлений деятельности в рамках стратегического партнерства Фонда и компании Cloud Networks является технологическое развитие арктических территорий Якутии и развитие Республики как перспективного технологически зрелого региона.

«От лица компании хочу поблагодарить Фонд развития инноваций Якутии за доверие, проявленное в отношении нашей компании. Первый шаг в развитии нашего партнерства уже совершен. Якутия – это регион с большим потенциалом и сильной экспертизой в части информационных технологий и информационной безопасности. Я считаю, что объединение наших усилий не только повлияет на зрелость ИТ-инфраструктуры компаний и предприятий Республики Саха, привлечет внимание инвесторов и позволит внедрять передовые безопасные отечественные решения, поможет в развитии бизнесов резидентов Фонда развития инноваций Якутии, но и повысит общий уровень киберграмотности населения в Дальневосточном федеральном округе. На данный момент мы разрабатываем проекты на следующий год, изучаем запросы и нюансы в части внедрения ИТ- и ИБ-решений и повышения квалификации экспертов», — сказал представитель Cloud Networks Евгений Киров.

«Партнерство с Cloud Networks – важный шаг для укрепления инновационной экосистемы Якутии. Для нас важен обмен компетенциями: от глубокой экспертной оценки проектов до совместных образовательных программ. Опыт коллег в построении защищенной ИТ-инфраструктуры станет опорой для стартапов и предприятий Якутии. Вместе мы формируем условия, в которых технологии находят реальное применение в экономике республики», – сказала директор Фонда развития инноваций Якутии Вера Птицына.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Волков, СК «Согласие»: Защитив файлообмен, мы победили «серую зону»

Системный интегратор с боем получил три госконтракта, пригрозив срывом работы ВКС в российских судах

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

США заморозили технологическое соглашение с Великобританией на $42 миллиарда

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

Все мобильники россиян поставят на учет, чтобы SIM-карты не попали во вражеские БПЛА

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще