Больше всего умных устройств в Волгоградской области задействовано в финтехе и ретейле

МТС проанализировала подключение и использование умных устройств в Волгоградской области по итогам 2025 г. Наибольшее количество М2М-сим-карт в регионе сегодня используется в финтехе и розничной торговле. Межмашинную передачу данных применяют для работы платежных терминалов, банкоматов и систем учета, обеспечивающих бесперебойное обслуживание клиентов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Активно умные устройства внедряются также в ИТ-сфере, логистике и транспорте, а также в строительстве и девелопменте. По итогам года общее количество М2М-устройств в Волгоградской области выросло на 14% по сравнению с 2024 г. В логистике и транспортной отрасли технологии используются для мониторинга транспорта, контроля маршрутов и состояния техники, а в строительстве для координации работы оборудования и управления процессами на объектах.

М2М-решения становятся все более востребованными и в коммерческом секторе региона, компании используют автоматизированный обмен данными для повышения операционной эффективности, снижения издержек и повышения прозрачности бизнес-процессов. Рост числа подключенных устройств отражает общий тренд на цифровизацию экономики Волгоградской области и переход бизнеса к более технологичным моделям управления.

