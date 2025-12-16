Нефтегазовые компании в Югре переходят на российские платформы для онлайн-коммуникаций

Сервисная компания по геолого-техническим исследованиям скважин на нефтегазовых месторождениях «УДМ Ойл Сервис» перешла на российскую платформу для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». Благодаря решению сотрудники организации получают ИИ-инструменты для проведения онлайн-встреч, конференций и обучения. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Компания «УДМ Ойл Сервис» ежедневно проводит на платформе «МТС Линк» совещания для сотрудников, которые работают на территории Ханты-Мансийского автономного округа и Удмуртии, с использованием защищенного канала связи. Встроенный ИИ-помощник анализирует встречи, фиксирует принятые решения, предоставляет текстовую расшифровку речи участников. Эти функции значительно упрощают работу с информацией: например, позволяют по ключевым словам найти важный фрагмент о сроках бурения или изготовления оборудования для скважин.

Учебный центр компании планирует проводить обучение персонала и узких специалистов в сфере ТЭК. Для вовлечения слушателей будут использовать онлайн-доски, а для сбора обратной связи по итогам занятий — корпоративный мессенджер.

«Для компаний, которые работают на промышленных объектах, особенно важно использовать российские сервисы, поскольку нужно придерживаться высоких стандартов безопасности. Ранее для бизнес-коммуникаций мы использовали несколько разрозненных ИТ-решений, что затрудняло координацию персонала, снижало эффективность и, соответственно, был риск утечки информации. С переходом на «МТС Линк» наша деятельность будет более управляемой, результативной, а коммуникации — быстрыми и удобными», — сказал генеральный директор ООО «УДМ Ойл Сервис» Илья Перевозчиков.

«Сегодня для промышленного бизнеса ключевым запросом становится не отдельный инструмент, а единое и управляемое пространство коммуникаций. Компании работают распределенно, часто — на удаленных объектах, поэтому для них особенно важно, чтобы все рабочие коммуникации находились в одном защищенном контуре. «МТС Линк» выстраивает такую среду с учетом требований к безопасности и отказоустойчивости: платформа доступна как в облачной, так и в серверной версии, что принципиально для организаций с повышенными требованиями к хранению данных. Кроме того, мы предлагаем комплексный подход — от программных решений до оборудования для переговорных, чтобы обеспечить стабильную связь, качественный звук и видео там, где полностью удаленный формат невозможен, а надежная коммуникация критична для бизнеса», — отметил коммерческий директор «МТС Линк» Дмитрий Головин.