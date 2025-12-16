«Алиса AI» оживила игрушки на главной елке «Яндекса»

На главной странице «Яндекса» появилась красочная живая елка с новогодними игрушками. Пользователи с помощью «Алисой AI» смогут сгенерировать уникальные украшения в разных стилях и оживить его. Каждый сможет прочувствовать новогоднюю атмосферу, украсить елку виртуальными игрушками и получить подарки. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Так «Яндекс» продолжает новогоднюю традицию — это уже третья цифровая елка, которую украшают пользователи. В 2025 г. елка стала живой — теперь можно не только создавать, но и оживлять украшения с «Алисой AI». Создать украшение может любой зарегистрированный в «Яндексе» пользователь, даже если он никогда до этого не пользовался нейросетями.

«Алиса AI» по текстовому описанию создает детализированные и персонализированные украшения. Например, можно создать игрушку, похожую на домашнего питомца, по запросу «мопс в новогоднем колпаке» или сгенерировать любимую плюшевую игрушку по запросу «медвежонок-балерина». После создания игрушки ее можно будет оживить. Какое именно движение совершит игрушка после нажатия на кнопку «Оживить игрушку» — всегда сюрприз и новогоднее чудо.

Уже сейчас пользователи могут создать игрушки во всех доступных стилях. Игрушки на живой елке «Яндекса» в 2025 г. будут отсылать к определенной эпохе или стилю в искусстве — авангарду, рококо, готике и другим. На елку можно повесить бесконечное количество украшений, но в коллекции сохранятся по одной игрушке в каждом стиле. В финале, если собрать всю коллекцию из живых игрушек, пользователь сможет создать музыкальную новогоднюю видеооткрытку прямо на елке. Игрушкой, коллекцией или видеооткрыткой можно поделиться с друзьями и близкими.

Скоро на елке также появятся подарки от разных сервисов «Яндекса». Это может быть умное устройство или скидка на них, специальные условия на подписку «Плюс», скидки в «Маркете», «Афише», «Яндекс 360», билеты на мероприятия «Кинопоиска» и не только. Праздничная елка будет радовать пользователей на главной странице «Яндекса» до конца новогодних праздников. Попасть на елку и сгенерировать игрушки можно на главной странице «Яндекса» ya.ru и на главной странице поискового приложения «Яндекс — с Алисой AI». В скором времени елка также появится на сайте alice.yandex.ru и в приложении «Алиса AI».