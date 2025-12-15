В составе ИТ-департамента MR появился ИИ-блок

Российский девелопер MR в рамках собственного ИТ-департамента создал ИИ-блок, который разрабатывает и масштабирует решения на базе искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщил представитель компании.

По словам заместителя генерального директора по информационным технологиям, цифровому развитию и трансформации MR Вадима Прошина, сегодня разработанные ИИ-блоком решения начинают использоваться большинством департаментов MR. Сейчас – преимущественно для повышения внутренней эффективности процессов, но в планах и использование в бизнес-процессах при работе с внешними клиентами

«Мы начали с информационной гигиены внутри компании, чтобы все дата-сеты были правильно организованы и правильно структурированы. В начале 2024 г. мы поняли, что у нас уже есть фундамент: все системы настроены, все данные структурированы, есть единое хранилище данных. Дальше мы осознали, что искусственный интеллект может помочь нам в работе с этой цифровой инфраструктурой. При этом ИИ для нас — это прежде всего технология и способ решения бизнес-задач», — сказал Вадим Прошин.

Первым решением на базе ИИ, которую реализовала компания, стал «ИИ-агент для HR». Он помогает проводить циклические обучения персонала, проводить аттестацию знаний в заданной предметной области. С помощью этого решения повысилась скорость проведения аттестаций и обучения, сократились расходы и затрачиваемое время на такие активности у сотрудников HR.

Другим решением стал ИИ-агент по протоколированию рабочих встреч и совещаний. Сначала внутри ИТ-департамента, а впоследствии и точечно по компании, он помогает конспектировать совещания, составлять и распределять по исполнителям списки задач, а также формировать протоколы встреч и совещаний.

Еще одним фундаментальным достижением на этом направлении, без которого создание ИИ-агентов было бы попросту невозможно, стало создание основы для работы с последующими пользовательскими сценариями и запросами — создание внутренней RAG-платформы компании. Это позволяет анализировать существующие бизнес-процессы и выделять домены и области, где впоследствии применение ИИ даст наибольший эффект. Идет работа над созданием еще большего числа полезных агентов и сервисов на базе ИИ.