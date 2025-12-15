«Тринити Интеграция» внедрила СХД с управляющим ПО Raidix 5 в ИБР РАН

«Тринити Интеграция» внедрила СХД с управляющим ПО Raidix 5 в Институте биологии и развития им. Н. К. Кольцова РАН (ИБР РАН). После инсталляции микроЦОДа на базе российских СХД и высокопроизводительных серверов «Тринити» скорость расчёта базовых моделей генома человека увеличилась в 10 раз и теперь составляет около 4 часов.

Специалисты «Тринити Интеграция» внедрили комплекс для вычислительного кластера для построения математической модели генома человека. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Компактное решение было построено с использованием конструктива серверного шкафа закрытой архитектуры охлаждения, а помимо СХД Trinity FlexApp на базе Raidix 5, частью комплекса стали три высокопроизводительных сервера «Тринити» и сопутствующее оборудование, такое как ИБП, система пожаротушения и т.д. Внедрение решения не потребовало капитальных вложений, характерных для построения дата-центра или модернизации имеющихся помещений, обеспечив при этом высокие уровни надёжности и производительности, а также возможность масштабирования для запуска новых сервисов.

Отмечается, что ИБР РАН не рассматривал аренду мощностей дата-центра в связи с потребностью в постоянном присутствии сотрудников института для адаптации вычислительной модели и внесения необходимых корректировок. Внедрённое решение также позволило обеспечить данную потребность.

Андрей Королёв, руководитель отдела пресейл «Тринити Интеграция», сказал: «При развёртывании вычислительного кластера в ИБР РАН перед нами стояла задача выбрать оптимальное решение для долгосрочного хранения математических моделей генома человека, которыми занимается научно-исследовательский институт. Для хранения библиотеки моделей мы выбрали СДХ Trinity FlexApp на базе ПО Raidix 5. Это решение полностью соответствует целям заказчика, а его компоненты включены в реестры Минпромторга и Минцифры, что особенно важно для государственных учреждений».