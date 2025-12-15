CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках
|

«Т-Банк» и Сбербанк запускают межбанковские переводы между физлицами по QR-коду

«Т-Банк» и Сбербанк запускают межбанковские переводы по QR-коду для своих клиентов. Такие переводы ранее были доступны только клиентам одного банка – теперь технология позволяет переводить деньги по QR-коду между клиентами разных банков. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Получатель перевода генерирует в своем мобильном приложении QR-код и показывает его отправителю – клиенту «Т-Банка» или Сбербанка. Тот сканирует QR-код камерой мобильного телефона и мгновенно переводит деньги. Помимо QR-кода можно также сгенерировать ссылку для перевода и поделиться с отправителем.

Технология упростит и ускорит процесс денежных переводов между физлицами — особенно в ситуациях, когда необходимо собрать средства с нескольких людей – клиентов разных банков. Не нужно тратить время на ввод номера телефона, реквизитов карты или поиск нужного контакта в записной книге – система внесет все самостоятельно. Это также исключает ошибки при вводе данных и перевод не тому пользователю.

Новый функционал доступен клиентам Сбербанка на Android с версией приложения 17.0 и клиентам «Т-Банка» с дебетовой картой Black, на Android с версией приложения 7.21 и выше.

Как создать QR-код или ссылку для пополнения

Чтобы создать QR-код или ссылку для перевода, нужно открыть мобильное приложение «Т-Банка», перейти в детали счета Black» выбрать разделы «QR-код» или «ссылка», показать изображение QR-кода отправителю или переслать ссылку.

Как переводить деньги по QR-коду или ссылке

Отсканировать QR-код или перейти по ссылке. На открывшейся странице в браузере выбрать способ перевода через «Т-Банк» или Сбербанк. Ввести сумму перевода. Выбрать «Перевести»

Сергей Хромов, вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов «Т-Банка»: «Это новый для российского рынка сервис. Мы даем клиентам возможность экономить время на рутинных действиях: чтобы быстро переводить деньги, теперь нужен только QR-код. Перепроверять данные получателя или вбивать его номер телефона не требуется – его банк и номер заранее указаны. Переводы друзьям, сборы на школьные нужды или ко Дню рождения станут еще быстрее и удобнее».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

«Сишком разбалованы маркетплейсами»: Топ-менеджер «Напитки вместе» рассказала о цифровой трансформации в компании с оборотом 141 миллиард

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Полицейские в Китае получили ИИ-очки для проверки автомобилей за две секунды

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

«Роснано» требует миллиарды с бывшего руководства за провал производства в России оперативной памяти нового поколения

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще