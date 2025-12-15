CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Смартфоны, одежда и товары для дома: ИИ «Яндекс Маркета» рассказал о предпочтениях россиян на распродажах

«Яндекс Маркет» выяснил, какие вопросы россияне задают искусственному интеллекту во время распродаж. Для этого маркетплейс изучил данные об обращениях в чат с ИИ-агентом в периоды «11.11» и Черной пятницы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

В эти дни значительно растет число покупок, поэтому увеличивается и поток запросов: пользователи ищут подходящие товары, уточняют характеристики и сравнивают аналоги. В итоге в ноябре 2025 г. количество обращений к ИИ-агенту «Яндекс Маркета» выросло в 2,8 раз по сравнению с октябрем 2025 г. Пик активности пришелся на 8-11 ноября 2025 г.: запросов стало втрое больше, чем несколькими днями ранее.

По данным ИИ-агента «Яндекс Маркета», во время распродаж пользователи чаще всего искали смартфоны, одежду, товары для интерьера, мебель и портативную технику. Предновогодние распродажи также используют, чтобы купить подарки заранее: ИИ-агента просили помочь выбрать подарок для родных и близких — в том числе с указанием бюджета. Чаще всего покупатели просили подобрать варианты подарков стоимостью до 5000 руб. Отдельно видно, что по мере приближения праздников растет интерес к детским подаркам: 28 ноября, в Черную пятницу, запросов про игрушки и другие детские товары стало в 2,3 раза больше, чем в период «11.11».

Перед началом распродаж «Яндекс Маркет» также провел опрос, чтобы узнать, как россияне обычно готовятся к сезону скидок и что планируют купить. Многие переносили крупные покупки на ноябрь: так, 41% респондентов собирались приобрести электронику именно в период распродаж, 32% — одежду и обувь, 30% — товары для дома. Половина опрошенных (51%) заранее откладывала деньги для покупок: треть рассчитывала потратить до 20 тыс. руб., а 15% — от 20 до 50 тыс. руб.

Исследование основано на данных опроса 1260 россиян из 17 регионов России в возрасте от 18 лет, а также на данных аналитики «Яндекс Маркета».

По итогам сезона скидок самый заметный рост продаж, как и в прошлые годы, пришелся на «11.11». В эти дни оборот «Маркета» вырос почти в 1,5 раза год к году и втрое превысил средний дневной уровень продаж ноября 2025 г.

«Яндекс Маркет» запустил чат с ИИ, который как консультант помогает с выбором товаров — от одежды до техники, в апреле 2025 г. В чате с ним можно отправлять изображения, задавать вопросы, а в ближайшее время появится возможность общаться голосом. Агент проанализирует запрос, уточнит детали и предложит подборку наиболее подходящих вещей, которые можно сразу купить прямо в чате. Например, пользователь может прислать фото джинсов и спросить, с чем их сочетать, или написать, что ищет подарок, — ИИ уточнит, для кого он предназначен, и подберет подходящие варианты.

