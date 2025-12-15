CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Система ученых МФТИ оценивает реальную стоимость картин

Ученые МФТИ и МГУ разработали ИИ-модель Şagaart. С помощью машинного обучения она за секунды рассчитывает справедливую стоимость произведения современного искусства. Это поможет решить проблему непрозрачности и субъективности ценообразования на арт-рынке. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Сегодня на арт-рынке до сих пор не существует единого свода правил, который позволил бы рассчитать справедливую цену. Ценообразование происходит хаотично и непрозрачно, это создает атмосферу недоверия, отпугивает новых покупателей и ограничивает развитие всего рынка, объем которого за последние 15 лет в среднем не меняется и составляет $60 млрд в год.

По данным исследований, только 5% коллекционеров считают арт-рынок полностью прозрачным, а 91% потенциальных коллекционеров хотели бы иметь больше информации о формировании цен.

Новая система Şagaart, разработанная учеными ИИИ МФТИ и МГУ, призвана решить эту проблему. Она проводит комплексный анализ произведения в два этапа: сначала с помощью алгоритмов компьютерного зрения определяется его стиль, художественное направление и жанр. Затем скоринговая модель машинного обучения (на основе алгоритма CatBoost) проводит глубокий анализ рыночных данных, учитывая десятки различных параметров: размер, материал, техника, данные о художнике, его выставочная история, присутствие работ в музеях и частных коллекциях, медийность, подробная история продаж, динамика цен и др. В итоге на основе большого массива данных система вычисляет цену: аргументировано и прозрачно.

«Şagaart — это работающая модель, объективно оценивающая произведения искусства, опираясь на данные, а не на единоличное решение эксперта. Она исключает человеческие предубеждения и субъективизм. Платформа поможет начинающим и опытным коллекционерам для проверки обоснованности цены, инвесторам – для принятия решений, художникам и галереям – для формирования аргументированной ценовой политики», — сказала Татьяна Шага, научный сотрудник кафедры технологического предпринимательства «МФТИ+Сколково».

Технологической основой системы стал современный стек технологий: машинные модели построены на библиотеках CatBoost и PyTorch, а ядро веб-сервиса работает на Python и Django, что обеспечивает высокую надежность и точность расчетов.

Важная особенность системы — она экономит время. Если обычно анализ произведения занимает дни, Şagaart генерирует стоимость за несколько секунд, предоставляя при этом подробную аналитику, подкрепляющую расчеты.

Уже сейчас модель показывает высокую точность: ошибка прогнозирования после нормализации разброса цен – всего 9%. Но эффективность модели все еще снижается при оценке лотов стоимостью в миллионы долларов, где уникальность и субъективное восприятие играют решающую роль.

Сейчас ученые работают над улучшением алгоритмов: расширяют объем данных и повышают точность. В будущем разработчики планируют интегрировать и дополнительные внешние факторы, влияющие на инвестиционный спрос: ключевые ставки центральных банков, инфляцию, индексы фондового рынка и др.

