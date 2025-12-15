CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Ростелеком» запускает единую отечественную платформу для цифровой трансформации ресторанного бизнеса Урала

«Ростелеком» представляет на рынке Свердловской области облачную платформу «Цифровой ресторан» для комплексного управления заведениями общественного питания. Решение объединяет ключевые операционные и клиентские сервисы с аналитическими инструментами, что позволяет повысить эффективность бизнеса любого масштаба – от небольших кафе до сетевых ресторанов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Внедрение платформы особенно актуально для региона. По данным аналитиков, Свердловская область входит в топ-10 по объему расходов клиентов заведений общественного питания. В среднем уральцы готовы потратить за один визит около 9,4 тыс. рублей, что уступает лишь Санкт-Петербургу (13 тыс. руб.) и Москве (16 тыс. руб.).

Платформа интегрирует все необходимые функции в единый интерфейс. Это включает создание сайта и мобильного приложения, организацию системы бронирования столиков, настройку доставки и электронного меню с онлайн-заказом по QR-коду, а также внедрение программы лояльности. Особый акцент сделан на аналитике и удобстве платежей: система помогает владельцам принимать решения на основе данных о спросе и поведении гостей, а также поддерживает моментальные платежи и возможность оставлять чаевые через приложение. Ключевая особенность — прямое взаимодействие с гостями и формирование клиентской базы. Анализируя заказы и отзывы, рестораны могут создавать персонализированные предложения, что укрепляет лояльность и повышает уровень сервиса.

Степан Суслов, директор кофейни: «Для малого и среднего бизнеса доступ к современным технологиям зачастую ограничен из-за высоких затрат на разработку. Платформа “Цифровой ресторан” решает эту проблему, предоставляя готовое и адаптируемое решение. Это возможность повысить операционную эффективность и сосредоточиться на качестве продукции и удовлетворенности клиентов».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Цифровые технологии кардинально меняют рынок, помогая бизнесу адаптироваться к новым реалиям и находить дополнительные точки роста. Платформа "Цифровой ресторан" от "Ростелекома" открывает новую эру в индустрии гостеприимства, превращая заведения общественного питания в центры впечатлений, поддерживаемые современными решениями. "Цифровой ресторан" – это не локальный продукт, а часть масштабной стратегии по цифровизации ключевых отраслей экономики. Мы стремимся не только оптимизировать процессы для рестораторов, но и выстроить принципиально новую культуру взаимодействия с клиентами, где технологии становятся неотъемлемой частью эмоционального опыта».

