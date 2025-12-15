«Ростелеком» запускает единую отечественную платформу для цифровой трансформации ресторанного бизнеса Урала

«Ростелеком» представляет на рынке Свердловской области облачную платформу «Цифровой ресторан» для комплексного управления заведениями общественного питания. Решение объединяет ключевые операционные и клиентские сервисы с аналитическими инструментами, что позволяет повысить эффективность бизнеса любого масштаба – от небольших кафе до сетевых ресторанов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Внедрение платформы особенно актуально для региона. По данным аналитиков, Свердловская область входит в топ-10 по объему расходов клиентов заведений общественного питания. В среднем уральцы готовы потратить за один визит около 9,4 тыс. рублей, что уступает лишь Санкт-Петербургу (13 тыс. руб.) и Москве (16 тыс. руб.).

Платформа интегрирует все необходимые функции в единый интерфейс. Это включает создание сайта и мобильного приложения, организацию системы бронирования столиков, настройку доставки и электронного меню с онлайн-заказом по QR-коду, а также внедрение программы лояльности. Особый акцент сделан на аналитике и удобстве платежей: система помогает владельцам принимать решения на основе данных о спросе и поведении гостей, а также поддерживает моментальные платежи и возможность оставлять чаевые через приложение. Ключевая особенность — прямое взаимодействие с гостями и формирование клиентской базы. Анализируя заказы и отзывы, рестораны могут создавать персонализированные предложения, что укрепляет лояльность и повышает уровень сервиса.

Степан Суслов, директор кофейни: «Для малого и среднего бизнеса доступ к современным технологиям зачастую ограничен из-за высоких затрат на разработку. Платформа “Цифровой ресторан” решает эту проблему, предоставляя готовое и адаптируемое решение. Это возможность повысить операционную эффективность и сосредоточиться на качестве продукции и удовлетворенности клиентов».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Цифровые технологии кардинально меняют рынок, помогая бизнесу адаптироваться к новым реалиям и находить дополнительные точки роста. Платформа "Цифровой ресторан" от "Ростелекома" открывает новую эру в индустрии гостеприимства, превращая заведения общественного питания в центры впечатлений, поддерживаемые современными решениями. "Цифровой ресторан" – это не локальный продукт, а часть масштабной стратегии по цифровизации ключевых отраслей экономики. Мы стремимся не только оптимизировать процессы для рестораторов, но и выстроить принципиально новую культуру взаимодействия с клиентами, где технологии становятся неотъемлемой частью эмоционального опыта».