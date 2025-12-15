CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разработчик ПО для робототехники из корпорации ITG получил грант на развитие платформы управления беспилотными аппаратами

Корпорация ITG объявила о получении компанией Wheelies (направление программных решений для робототехники) гранта Фонда НТИ на развитие платформы для автономного управления роем беспилотных аппаратов. Денежные средства присуждались за победу в конкурсе «Перспективные НИОКР БАС», который входит в федеральный проект «Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем» национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Wheelies направит грант в размере более 27 млн руб. на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Об этом CNews сообщили представители ITG.

Команда разработчика подготовит платформу для автономного управления роем разнородных беспилотных аппаратов. Грант также позволит запатентовать модуль визуальной одометрии для беспилотных воздушных судов. Решение будет использовать алгоритм навигации на основе оптического потока, который позволит устройствам работать в условиях отсутствия или подавления сигнала GNSS.

«Мы стремимся к тому, чтобы наши разработки опережали мировую повестку и рассматриваем беспилотные системы как будущее рынка авиационных сервисов. Поэтому деньги, выделенные на модификацию платформы Wheelies, укрепят ее позиции не только на российском, но и на международном рынке», — сказал Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус».

Функциональность платформы Wheelies по управлению роем беспилотных летательных аппаратов позволит использовать дроны в промышленности, транспорте и энергетике.

«Грант позволит нам усилить работу над ключевыми технологиями автономной навигации. Платформа Wheelies уже включает набор модулей, которые обеспечивают взаимодействие беспилотных аппаратов в составе единой группы. На новом этапе развития наша команда сосредоточится на вычислительной оптимизации модулей, на повышении точности оценки движения и на адаптации решений к разнородным типам беспилотных платформ», — сказал Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies.

