CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

ГК Softline расширяет сотрудничество с IVA Technologies в рамках комплексного сервиса Softline Enterprise Agreement .

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, развивает партнерство с компанией IVA Technologies, разработчиком экосистемы корпоративных коммуникаций IVA. В рамках нового соглашения ГК Softline включает решения IVA Technologies в Softline Enterprise Agreement (SEA). SEA обеспечивает комплексную сервисную помощь для управления гетерогенной ИТ-инфраструктурой и позволяет заказчикам использовать российские технологии наиболее эффективно. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

В рамках SEA заказчики получают доступ к мультивендорной техподдержке и консультациям инженеров ГК Softline по внедрению. Все эти сервисы доступны на базе единого мультивендорного кабинета, который также позволяет управлять своими ИТ-активами, тестировать новые решения через сервис демокафе и витрину с пробными лицензиями.

ГК Softline и IVA Technologies связывает многолетнее партнерство. Добавление продуктов IVA Technologies в сервис SEA расширит возможности клиентов ГК Softline в построении систем корпоративных коммуникаций на базе отечественных технологий. Пользователям SEA доступны платформа для бизнес-коммуникаций и совместной работы IVA One, сервер видеоконференцсвязи IVA MCU, почтово-календарная система IVA Mail, а также система распознавания речи на основе искусственного интеллекта IVA Terra.

«Комплексный сервис SEA объединяет зрелые российские ИТ-решения. Мы рады сообщить о включении в портфель SEA четырех продуктов IVA Technologies. Это соответствует стратегии ГК Softline по развитию продуктов отечественных ИТ-производителей. В рамках нашего сотрудничества с вендором заказчики ГК Softline получат новые инструменты для создания систем корпоративных коммуникаций на основе российских решений и сервисную помощь с их эксплуатацией. Переход наших клиентов на отечественные сервисы позволит им выстраивать бизнес-процессы в соответствии с актуальными требованиями к защите конфиденциальных данных, усилению информационной безопасности», – отметил Андрей Фролов, директор департамента развития производителей ГК Softline.

«Включение продуктов IVA Technologies в сервис SEA – новая точка роста нашего сотрудничества с ГК Softline. Для клиентов такое сочетание дает важное преимущество: единый сервисный контур и круглосуточная мультивендорная техподдержка Softline, которая дополняет наши продукты и делает их внедрение и эксплуатацию еще более комфортными. Уверена, что расширение партнерства позволит компаниям еще активнее переходить на отечественные решения для корпоративных коммуникаций», – сказала директор по работе с партнерами IVA Technologies Диана Горбачева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

«Сишком разбалованы маркетплейсами»: Топ-менеджер «Напитки вместе» рассказала о цифровой трансформации в компании с оборотом 141 миллиард

Антон Фролов, Content AI: ИИ-ассистенты в работе с документами стали реальностью для юристов, инженеров и закупщиков

Полицейские в Китае получили ИИ-очки для проверки автомобилей за две секунды

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

«Роснано» требует миллиарды с бывшего руководства за провал производства в России оперативной памяти нового поколения

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще