ГК Softline расширяет сотрудничество с IVA Technologies в рамках комплексного сервиса Softline Enterprise Agreement .

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, развивает партнерство с компанией IVA Technologies, разработчиком экосистемы корпоративных коммуникаций IVA. В рамках нового соглашения ГК Softline включает решения IVA Technologies в Softline Enterprise Agreement (SEA). SEA обеспечивает комплексную сервисную помощь для управления гетерогенной ИТ-инфраструктурой и позволяет заказчикам использовать российские технологии наиболее эффективно. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

В рамках SEA заказчики получают доступ к мультивендорной техподдержке и консультациям инженеров ГК Softline по внедрению. Все эти сервисы доступны на базе единого мультивендорного кабинета, который также позволяет управлять своими ИТ-активами, тестировать новые решения через сервис демокафе и витрину с пробными лицензиями.

ГК Softline и IVA Technologies связывает многолетнее партнерство. Добавление продуктов IVA Technologies в сервис SEA расширит возможности клиентов ГК Softline в построении систем корпоративных коммуникаций на базе отечественных технологий. Пользователям SEA доступны платформа для бизнес-коммуникаций и совместной работы IVA One, сервер видеоконференцсвязи IVA MCU, почтово-календарная система IVA Mail, а также система распознавания речи на основе искусственного интеллекта IVA Terra.

«Комплексный сервис SEA объединяет зрелые российские ИТ-решения. Мы рады сообщить о включении в портфель SEA четырех продуктов IVA Technologies. Это соответствует стратегии ГК Softline по развитию продуктов отечественных ИТ-производителей. В рамках нашего сотрудничества с вендором заказчики ГК Softline получат новые инструменты для создания систем корпоративных коммуникаций на основе российских решений и сервисную помощь с их эксплуатацией. Переход наших клиентов на отечественные сервисы позволит им выстраивать бизнес-процессы в соответствии с актуальными требованиями к защите конфиденциальных данных, усилению информационной безопасности», – отметил Андрей Фролов, директор департамента развития производителей ГК Softline.

«Включение продуктов IVA Technologies в сервис SEA – новая точка роста нашего сотрудничества с ГК Softline. Для клиентов такое сочетание дает важное преимущество: единый сервисный контур и круглосуточная мультивендорная техподдержка Softline, которая дополняет наши продукты и делает их внедрение и эксплуатацию еще более комфортными. Уверена, что расширение партнерства позволит компаниям еще активнее переходить на отечественные решения для корпоративных коммуникаций», – сказала директор по работе с партнерами IVA Technologies Диана Горбачева.