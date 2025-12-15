Большинство иностранных компаний готовы начать сотрудничество с российскими ИИ-разработчиками

По данным исследования WMT AI, проведенного в рамках участия в первой Всемирной выставке искусственного интеллекта AIE 2025 в Макао, 70% представителей иностранного бизнеса выразили готовность интеграции российских ИИ-технологий в свою инфраструктуру. Единственное требование для них — возможность предварительного тестирования искусственного интеллекта перед внедрением. При этом полностью доверяют ИИ-разработчикам из России 20% респондентов, а 10% опрошенных вообще не видят необходимости использование зарубежного ИИ. Об этом CNews сообщили представители WMT AI.

В исследовании приняли участие иностранные представители бизнеса из ИT‑бизнеса, промышленности, образования, здравоохранения и других сфер. Большинство опрошенных — 60% относятся к малому и среднему предприятию с численностью персонала до 300 человек. 30% — компании со штатом 300—700 сотрудников, а также крупные игроки на рынке с численностью от 700 человек — 10%.

Почти треть компаний (30%) видят основным риском использования российских ИИ-разработок в сложности интеграции их с зарубежным программным обеспечением. Надежность и достоверность данных, предоставляемых российскими ИИ, беспокоит 26% респондентов, а риск утечек и компрометации данных — 24%. Актуальность и своевременность обработки данных вызывает опасения у 12%, и низкая скорость работы ИИ-решений лишь у 8% компаний.

При этом на иностранном рынке подавляющее большинство компаний уже активно используют искусственный интеллект в своей деятельности — 66,7%. Еще 23,3% находятся на пилотном или тестовом этапе внедрения. Также, пока не рассматривают возможность использования ИИ в работе — 6,7% опрашиваемых, а планируют начать использование только 3,3%.

Большинство респондентов отметили, что ИИ-технологии применяются для аналитики и прогнозировании данных — 29,9%. С равным показателем по 18,2% ИИ используют для автоматизации документооборота и текстовой обработки, а также для маркетинга и анализа настроений в социальных сетях. ИИ-технологии для персонализированного обслуживания клиентов внедряют 11,7% компаний, управления цепочками поставок и логистикой — 10,4%. Реже ИИ применяется для подбора персонала и HR-аналитики — 6,5%, а для безопасности и мониторинга 4,8%.

Главным ожидаемым результатом интеграции ИИ в бизнес-процессы респонденты видят в повышении качества решений на основе данных — 30%. На втором месте — создание новых продуктов или услуг — 26,7%. Увеличение скорости выполнения процессов является ключевой целью для 23,3% респондентов. Улучшение клиентского опыта ожидают 13,3% опрошенных, а снижение операционных затрат — 6,7%.

Основным препятствием внедрения ИИ в инфраструктуру организации 23,3% респондентов называют отсутствие понятных готовых решений на рынке. Одинаковые доли приходятся на трудности интеграции с существующими процессами и нехватку внутренних компетенций или специалистов — 20%. Низкое качество или неподготовленность данных является барьером для 13,3%, как и неопределенность окупаемости инвестиций (ROI). Сложности интеграции с зарубежным ПО волнуют 6,7% компаний, а недостаток бюджета — 3,3%.

«Уже сейчас можно утверждать, что ИИ в российской деловой среде перешел из стадии эксперимента в инструмент массового применения — его уже используют две трети компаний. Однако текущее внедрение часто фрагментарно и сосредоточено на аналитике и автоматизации. Чтобы превратить этот тренд в устойчивое конкурентное преимущество, бизнесу необходимо двигаться от точечных решений к комплексной цифровой трансформации, инвестируя в собственные компетенции и подготовку данных. Ключом к выходу на международную арену станет не просто импортозамещение, а создание адаптивных, "бесшовных" отечественных ИИ-платформ, способных интегрироваться в глобальные цепочки», — сказал Игорь Никитин, основатель компании WMT Group и WMT AI.