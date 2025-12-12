CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Электроника Импортонезависимость
|

Вышел новый Astra Configuration Manager 1.5 с поддержкой мультивендорности

«Группа Астра» объявила о выпуске Astra Configuration Manager (ACM) версии 1.5. Главное нововведение релиза — поддержка мультивендорности: теперь администраторы могут управлять устройствами на базе различных операционных систем семейства Linux из единой консоли. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра» .

Решение ACM — это комплексный инструмент для управления жизненным циклом устройств, который охватывает весь спектр задач: от начальной установки операционной системы до регулярных обновлений и учета лицензий. Система обеспечивает инвентаризацию программных и аппаратных характеристик компьютеров и серверов, управление программным обеспечением и формирование детальных отчетов для анализа ИТ-инфраструктуры. ACM входит в портфель серверных решений «Группы Астра» наряду с операционной системой Astra Linux Server и службой каталога ALD Pro.

Ключевое преимущество версии 1.5 — расширенная совместимость клиентского агента ACM. Теперь он поддерживает работу с операционными системами RedOS, Debian, Ubuntu, Fedora Linux и Alma Linux. Агент собирает с этих операционных систем информацию об установленном ПО, версиях ОС и характеристиках оборудования. Все данные доступны для анализа в модуле отчетности ACM, где можно строить графики и дашборды по всей инфраструктуре независимо от используемых операционных систем.

Кроме того, ACM 1.5 теперь поддерживает инвентаризацию устройств на базе мобильной редакции Astra Linux Mobile. Это расширяет возможности заказчиков по учету мобильных устройств в составе корпоративной инфраструктуры.

Серверная часть ACM по-прежнему функционирует исключительно на Astra Linux. Такой подход обеспечивает глубокую интеграцию с собственной ОС, короткий цикл взаимодействия с разработчиками и ранний доступ к новым релизам.

В ACM 1.5 повышена стабильность работы с динамическими коллекциями при управлении большим количеством устройств — за счет разделения потоков обработки данных. Динамические коллекции позволяют автоматически группировать компьютеры на основе заданных параметров.

В новой версии расширен набор критериев инвентаризации — при настройке правил можно использовать любой из параметров, собираемых ACM как с Astra Linux, так и с других поддерживаемых ОС. Также оптимизирована логика формирования отчетов для корректного отображения данных по всем операционным системам.

«Системному администратору важно отслеживать состояние всего парка из единого окна. Содержать несколько крупных инфраструктурных решений и переключаться между разными системами конфигурирования RedOS, Astra Linux и других ОС — неэффективно. Сейчас мы реализовали возможность получать отчетную информацию и отслеживать состояние разнородного парка из одной консоли. В наших планах — дальнейшее развитие функциональности, включая установку программного обеспечения на поддерживаемые операционные системы», — сказала Анастасия Белоусова, менеджер продукта ACM «Группы Астра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

Microsoft пообещала прекратить разработку сверхинтеллекта, если он станет угрозой для человечества

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

Цифровизация в госсекторе – миф. МВД крупной страны не в силах отказаться от системы, которой 25 лет – новая работает плохо

Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек

Нескрепное решение. Российский арбитраж внезапно поддержал SAP в желании кинуть клиентов на 2 миллиарда

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
Показать еще