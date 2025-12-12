CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Светец» представила Svetets RQM — платформу для комплексного контроля качества и эффективности работы операторов контакт-центров

Российский разработчик программного обеспечения цифровых коммуникаций для бизнеса и государства компания «Светец» объявила о запуске нового продукта — платформы Svetets RQM, предназначенной для комплексного контроля качества обслуживания и повышения эффективности работы операторов контакт-центров. Программный продукт включен в реестр российского ПО и готов к внедрению, в том числе в контактных центрах с высокой нагрузкой и распределённой архитектурой.

Svetets RQM сочетает в себе систему записи разговоров, фиксации действий операторов на экране и подсистему оценки качества взаимодействия операторов с клиентами. Платформа интегрируется с решениями контактных центров как российских, так и зарубежных производителей. Svetets RQM работает на российских операционных системах и СУБД.

Платформа обеспечивает полную или выборочную запись разговоров в форматах mp3 или wav, оснащена механизмами отказоустойчивости и централизованным управлением архивом. Дополнительно предусмотрена запись экрана автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора, в том числе и во время поствызовной обработки, а также запись экрана АРМ оператора в процессе работы с текстовыми каналами, что позволяет комплексно анализировать кейсы обслуживания и оценивать работу операторов контакт-центра.

Модульная архитектура Svetets RQM дает возможность оптимизировать стоимость внедрения и обеспечивает поэтапную масштабируемость по мере роста нагрузки или расширения функциональных требований.

Svetets RQM — это не просто инструмент для контроля качества работы оператора, а платформа для комплексного анализа всех этапов его деятельности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Microsoft пообещала прекратить разработку сверхинтеллекта, если он станет угрозой для человечества

Вышла Postgres Pro Enterprise 17.6 со значимыми улучшениями для «1С»

Цифровизация в госсекторе – миф. МВД крупной страны не в силах отказаться от системы, которой 25 лет – новая работает плохо

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Нескрепное решение. Российский арбитраж внезапно поддержал SAP в желании кинуть клиентов на 2 миллиарда

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
Показать еще