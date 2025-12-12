«Светец» представила Svetets RQM — платформу для комплексного контроля качества и эффективности работы операторов контакт-центров

Российский разработчик программного обеспечения цифровых коммуникаций для бизнеса и государства компания «Светец» объявила о запуске нового продукта — платформы Svetets RQM, предназначенной для комплексного контроля качества обслуживания и повышения эффективности работы операторов контакт-центров. Программный продукт включен в реестр российского ПО и готов к внедрению, в том числе в контактных центрах с высокой нагрузкой и распределённой архитектурой.

Svetets RQM сочетает в себе систему записи разговоров, фиксации действий операторов на экране и подсистему оценки качества взаимодействия операторов с клиентами. Платформа интегрируется с решениями контактных центров как российских, так и зарубежных производителей. Svetets RQM работает на российских операционных системах и СУБД.

Платформа обеспечивает полную или выборочную запись разговоров в форматах mp3 или wav, оснащена механизмами отказоустойчивости и централизованным управлением архивом. Дополнительно предусмотрена запись экрана автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора, в том числе и во время поствызовной обработки, а также запись экрана АРМ оператора в процессе работы с текстовыми каналами, что позволяет комплексно анализировать кейсы обслуживания и оценивать работу операторов контакт-центра.

Модульная архитектура Svetets RQM дает возможность оптимизировать стоимость внедрения и обеспечивает поэтапную масштабируемость по мере роста нагрузки или расширения функциональных требований.

Svetets RQM — это не просто инструмент для контроля качества работы оператора, а платформа для комплексного анализа всех этапов его деятельности.