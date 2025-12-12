CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Подтверждена технологическая совместимость платформы «Кауч» с операционной системой «Ред ОС»

Технологическая совместимость платформы для управления безопасностью конфигураций «Кауч» и операционной системы «Ред ОС» версий 7.3 и 8 успешно подтверждена по итогам испытаний. Об этом CNews сообщил представитель «Кауч».

Тестирование показало корректную и стабильную работу платформы «Кауч» в среде российской операционной системы. Совместимость решений позволит компаниям комплексно автоматизировать процессы контроля защищенности и соответствия требованиям регуляторов в инфраструктурах, работающих под управлением «Ред ОС». Ранее для реализации совместных проектов компании «Кауч» и «Ред Софт» заключили соглашение о технологическом партнерстве.

«Кауч» — российская платформа класса Security Configuration Management (SCM), единая среда для ИБ и ИТ и всех операций в рамках процесса управления безопасностью конфигураций: сканирования, безопасной настройки ИТ-ресурсов и мониторинга.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

«Импортозамещение стало устойчивым трендом даже за пределами госсектора, число компаний, ориентированных на независимость от зарубежных технологий, продолжает расти. Цель нашего партнерства с «Ред Софт» – создание новых возможностей для таких компаний. Благодаря совместимости наших продуктов клиенты смогут внедрять и развивать управление безопасностью конфигураций в инфраструктурах на базе Ред ОС без дополнительных затрат и усилий», — сказал директор по продукту «Кауч» Сергей Артюхов.

«Мы рады, что в результате нашего партнерства подтверждена полная совместимость платформы «Кауч» с «Ред ОС». Это важный шаг в расширении экосистемы отечественного программного обеспечения. Совместное решение позволит нашим общим клиентам выстраивать более безопасные и отказоустойчивые ИТ-инфраструктуры, соответствующие требованиям импортозамещения», — отметил заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

Microsoft пообещала прекратить разработку сверхинтеллекта, если он станет угрозой для человечества

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ открыли прием заявок на премию Data Fusion Awards

Цифровизация в госсекторе – миф. МВД крупной страны не в силах отказаться от системы, которой 25 лет – новая работает плохо

Антон Фролов, Content AI: ИИ-ассистенты в работе с документами стали реальностью для юристов, инженеров и закупщиков

Нескрепное решение. Российский арбитраж внезапно поддержал SAP в желании кинуть клиентов на 2 миллиарда

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
Показать еще