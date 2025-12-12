Подтверждена технологическая совместимость платформы «Кауч» с операционной системой «Ред ОС»

Технологическая совместимость платформы для управления безопасностью конфигураций «Кауч» и операционной системы «Ред ОС» версий 7.3 и 8 успешно подтверждена по итогам испытаний. Об этом CNews сообщил представитель «Кауч».

Тестирование показало корректную и стабильную работу платформы «Кауч» в среде российской операционной системы. Совместимость решений позволит компаниям комплексно автоматизировать процессы контроля защищенности и соответствия требованиям регуляторов в инфраструктурах, работающих под управлением «Ред ОС». Ранее для реализации совместных проектов компании «Кауч» и «Ред Софт» заключили соглашение о технологическом партнерстве.

«Кауч» — российская платформа класса Security Configuration Management (SCM), единая среда для ИБ и ИТ и всех операций в рамках процесса управления безопасностью конфигураций: сканирования, безопасной настройки ИТ-ресурсов и мониторинга.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

«Импортозамещение стало устойчивым трендом даже за пределами госсектора, число компаний, ориентированных на независимость от зарубежных технологий, продолжает расти. Цель нашего партнерства с «Ред Софт» – создание новых возможностей для таких компаний. Благодаря совместимости наших продуктов клиенты смогут внедрять и развивать управление безопасностью конфигураций в инфраструктурах на базе Ред ОС без дополнительных затрат и усилий», — сказал директор по продукту «Кауч» Сергей Артюхов.

«Мы рады, что в результате нашего партнерства подтверждена полная совместимость платформы «Кауч» с «Ред ОС». Это важный шаг в расширении экосистемы отечественного программного обеспечения. Совместное решение позволит нашим общим клиентам выстраивать более безопасные и отказоустойчивые ИТ-инфраструктуры, соответствующие требованиям импортозамещения», — отметил заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.