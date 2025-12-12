CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Свободное ПО Цифровизация Инфраструктура
|

«Открытые технологии виртуализации» открывают исходный код отказоустойчивого сервиса хранения ev3.Storage

«Открытые технологии виртуализации» публикует исходный код отказоустойчивого сервиса блочного хранения данных ev3.Storage, являющегося в настоящее время частью гиперконвергентной инфраструктуры ОТВ эв3, в качестве открытого программного обеспечения под лицензией Apache 2.0. Решение реализует стандартный интерфейс OpenStack Cinder API, обеспечивая высокую производительность, автоматическую защиту данных и масштабирование. Решение может стать альтернативой использованию хранилища Ceph при развертывании облачных инфраструктур на основе проекта OpenStack благодаря простоте развертывания и облуживания, а также низким задержкам, что важно для развертывания таких рабочих нагрузок как ERP, CRM, базы данных. Об этом CNews сообщили представители компании «Открытые технологии виртуализации».

Полная совместимость с Cinder API. Решение реализует стандартный интерфейс OpenStack Cinder, что позволяет: использовать привычные CLI‑команды (openstack volume create, openstack volume attach); работать через Horizon Dashboard без дополнительных плагинов; сохранять совместимость с существующими оркестраторами и автоматизацией.

Высокая производительность для IO‑интенсивных нагрузок благодаря архитектуре на базе DRBD (Distributed Replicated Block Device): минимальные задержки при операциях чтения/записи; предсказуемая пропускная способность даже при пиковых нагрузках; оптимальная работа с базами данных (MySQL, PostgreSQL, MongoDB).

Отказоустойчивость с автоматической защитой данных: синхронная или асинхронная репликация между узлами; автоматическое переключение на резерв при сбоях (failover < 30 сек); поддержка многоузловых кластеров с кворумом.

Гибкость развертывания: работает на стандартном x86‑оборудовании; не требует специализированных СХД; поддерживает гибридные конфигурации (локальные диски + сетевое хранилище).

Упрощенное управление жизненным циклом томов: мгновенные снимки (snapshot) без остановки сервисов; клонирование томов в один клик; онлайн‑расширение объёма без перезагрузки ВМ; тонкая настройка QoS (IOPS, пропускная способность).

Экономическая эффективность: отсутствие лицензионных платежей (Apache 2.0); эффективное использование дискового пространства (thin provisioning); снижение TCO за счёт использования commodity‑оборудования.

Безопасность и изоляция: шифрование данных на диске (LUKS/dm‑crypt); изоляция томов между проектами OpenStack; аудит операций через OpenStack Keystone.

Мониторинг и интеграция с экосистемой OpenStack: полная интеграция с Telemetry (Ceilometer/Gnocchi); экспорт метрик в Prometheus/Grafana; логирование через OpenStack Oslo.messaging.

Простота масштабирования: горизонтальное добавление узлов хранения; автоматическое балансирование нагрузки; поддержка зон доступности (Availability Zones).

Быстрая диагностика и восстановление: встроенные инструменты проверки целостности; детализированные логи ошибок; API для автоматизации восстановления.

Решение оптимально для сценариев: виртуализированные СУБД с требованиями к low‑latency; среды разработки/тестирования с частым клонированием томов; проекты с ограниченным бюджетом на СХД; инфраструктуры, где критична простота эксплуатации; гибридные развёртывания с сочетанием локального и сетевого хранилища.

«Публикация исходного кода – это наш маленький вклад в решение задачи импортозамещения и технологического суверенитета страны», — сказала генеральный директор ОТВ Татьяна Александровна Гаврилова. – «В настоящее время мы продолжаем работу по улучшению опубликованного исходного кода. В ближайшее время выйдут обновления, связанные с повышением уровня безопасности API и производительности».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Пенсионный фонд ВТБ перешел на российские ноутбуки Kvadra

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

CNews Analytics опубликовал топ-30 игроков рынка СЭД

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

«ТЭК СПб» переходит на российскую платформу виртуализации Basis Dynamix

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще