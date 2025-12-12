CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС прокачала мобильный интернет в селе рядом с Салаирским кряжем

МТС усовершенствовала покрытие мобильной связи в Новосибирской области. Специалисты построили новое телеком-оборудование в 14 районах региона, в том числе в селе Коурак, которое находится рядом с отрогами Салаирского кряжа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Здесь проживает около 800 человек, однако это место привлекательно для внутреннего туризма. Здесь расположены красивые водопады, а также в двух километрах от села находится лиственничный лес. Его уникальность в том, что это единственный лесной массив с доминированием лиственницы в пределах Новосибирской области на Салаирском кряже. Сам кряж — также достопримечательность этих мест, это сильно разрушенный, частично выровненный горный массив. В большей своей части Салаирский кряж представляет цепь невысоких холмов и увалов, сильно рассеченных широкими и пологими долинами.

Кроме того, работы провели в Новосибирском, Коченевском, Маслянинском, Тогучинском, Усть-Таркском, Мошковском, Искитимском, Чановском, Купинском, Карасукском, Ордынском, Доволенском и Барабинском районах. Новое оборудование появилось как в крупных населенных пунктах, где проживает около 17 тыс. человек, так и в малых селах с населением меньше трех десятков людей.

«Помимо областного центра, в нашем регионе множество увлекательных мест в районах. Многие из них пока остаются малоизвестными, однако интерес к внутреннему туризму продолжает расти. Мы вносим свой вклад в развитие, предоставляя стабильную связь и высокоскоростной мобильный интернет даже небольшим поселениям. Это не только повышает качество жизни для местных жителей, даря им доступ к цифровым сервисам, вроде Госуслуг, сервисов телемедицины и онлайн-банкинга, но и открывает новые перспективы для развития бизнеса на местах», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

Пенсионный фонд ВТБ перешел на российские ноутбуки Kvadra

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ открыли прием заявок на премию Data Fusion Awards

CNews Analytics опубликовал топ-30 игроков рынка СЭД

Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек

«ТЭК СПб» переходит на российскую платформу виртуализации Basis Dynamix

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще