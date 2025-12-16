In.Plan помогает планировать поставки в компании-производителе FMCG

Компания Axenix успешно завершила проект по пилотированию платформы In.Plan для процессов планирования поставок для производителя товаров народного потребления. Пилотная реализация позволила понять, насколько решение подходит для задач заказчика, сформировать список дополнительных требований и выстроить дорожную карту реализации для последующего проекта, по результатам которого решение войдёт в продуктивную эксплуатацию.

«На российском рынке за последние годы появилось много решений по интегрированному бизнес-планированию. Поэтому крупным компаниям сложно сразу оценить полноту функционала, степень покрытия требований, насколько будет комфортно работать с тем или иным вендором в рамках проекта, какие есть риски и чего ожидать в итоге. Есть много случаев за последние 2-3 года, когда компании обжигались на своём выборе и потраченные бюджеты было уже не вернуть. Сегодня российские решения по интегрированному планированию находятся в активной фазе развития. Поэтому имеет смысл применять поэтапный подход к реализации, стартуя с короткого MVP или пилота, выбрав определённую область для реализации, чтобы получить основу для принятия решения по полноценному проекту», — отмечает Юлия Шутихина, старший менеджер практики «Интегрированное бизнес-планирование» Axenix.

Функциональность In.Plan Supply Network Planning (планирование сети поставок) была адаптирована под требования бизнеса FMCG-производителя. Для пилотирования был выбран процесс расчёта неограниченной потребности в пополнении на горизонт до двух лет, а также расчет объемных планов с учетом ограничений с помощью оптимизатора на ближайшие недели. Алгоритм оптимизатора рассчитывал объемы пополнения на основе прогноза продаж с учетом жестких и мягких ограничений, определённых совместно с заказчиком в рамках фазы анализа и дизайна решения.

Решение учитывало комплексную структуру цепи поставок заказчика с более чем 10 распределительными центрами по всей России и номенклатурой свыше 500 SKU.

Анализ результатов планирования проходил с помощью встроенных аналитических инструментов и преднастроенных дашбордов. В рамках пилота использовались отчёты по плановому остатку, загрузке мощностей и рискам запасов.

В пилоте предполагалось использование коробочной функциональности, чтобы оценить базовые возможности решения.

«Для выполнения пилотного проекта лучше всего подходит вариант развёртывания решения на мощностях вендора, чтобы сэкономить время и ресурсы на согласование и подготовку внутренней архитектуры. В то же время, платформа In.Plan вместе со всеми модулями прекрасно работает в облаке и может поставляться как SaaS не только в рамках пилота, но и далее в рамках проекта. При этом поддержка инфраструктуры и мониторинг полностью обеспечивается вендором для соблюдения необходимых SLA, зафиксированных в договоре», — рассказывает Сергей Мозжеров, директор по продукту In.Plan.

Пилот был реализован за 4 месяца. За это время был пройден полный проектный цикл от развёртывания решения и уточнения требования до пользовательской приёмки настроенного решения. У представителей заказчика была возможность самостоятельно поработать в системе несколько недель, получая поддержку и ответы на возникающие вопросы. Все ключевые пользователи прошли обучение, получили документацию с пользовательскими инструкциями и детальный дизайн, описывающий, как решение работает.

«Мы высоко ценим своевременную и полную поддержку вендора как методолога и консультанта бизнес-процессов планирования и управления цепочкой поставок. Своевременная диагностика внутренних процессов, особенностей имеющейся инфраструктуры, подготовки и обмена данными позволила вовремя решить основные сложности, связанные с интеграционными решениями для оперативного получения качественных данных, совокупным пользовательским опытом и быстродействием системы планирования», — отметил представитель заказчика.

По окончании проекта пилот был признан успешным. В настоящее время идёт полноценный проект по реализации дополнительного процессного объёма, включая формирование подневного плана операций цепи поставок с учетом множества факторов: потребностей клиентов и требований по срокам годности, доступных источников поставки и их приоритетов, рецептур, ограничений по мощностям производства, страховых запасов и так далее. Дополнительно по результатам работы алгоритмов будет формироваться список рекомендаций загрузки транспортных средств, с учётом ограничений по ним.

Проект разбит на несколько этапов. Завершение реализации запланировано на март 2026 года. Автоматизация процесса SNP является первым шагом полномасштабной программы трансформации, которая позволит построить единую систему с покрытием процесса планирования от прогнозирования спроса до планирования производства на базе платформы интегрированного планирования In.Plan.

