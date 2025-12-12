CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

ДОМ.РФ начнёт разработку цифровых сервисов в мастер-планировании крупных территорий

В 2026 году ДОМ.РФ приступит к созданию цифровых сервисов в сфере мастер-планирования крупных территорий. Такие инструменты позволят повысить эффективность планирования городов и ускорить процессы подготовки решений для градостроительства.

Об этом рассказал генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов в рамках экспертного диалога «Инструментальная навигация развития территорий: от стратегии до мастер планов» III Всероссийского муниципального форума «Малая родина — Сила России».

«В группе компаний ДОМ.РФ накоплены экспертиза и опыт реализации масштабных проектов и цифровых экосистем для государства, бизнеса и граждан. Учитывая это, мы решили запустить на базе «ДОМ.РФ Технологии» разработку цифровых инструментов для мастер-планов крепных территорий и оценки их градостроительного потенциала. Решение будет опираться не только на экспертные, но и на программные процедуры, сможет предоставлять комплексную проверку по тысячам параметров. По сути, это цифровой фильтр, позволяющий до выхода на стадию детального проектирования выявить и исправить решения, которые в дальнейшем могут привести к сложным согласованиям, переделкам и росту затрат», — отметил Александр Лукьянов.

Среди планируемых решений – сервис-помощник для проектировщиков и программное обеспечение (ПО) для цифрового аудита мастер-планов территорий. Помощник проектировщика поможет оперативно проверять ключевые параметры в работе архитекторов (такие как плотность застройки, обеспеченность инфраструктурой, радиусы доступности), сокращать время на формирование каталога типовых секций, объёмно-планировочных решений, генерировать сценарии массинга, пластики фасадов, проверять ограничения, формировать полезный контур под застройку. Продукт для цифрового аудита мастер-плана территории даст возможность при его загрузке или его части проводить комплексную проверку по нормативным, инфраструктурным и экономическим критериям, формировать консолидированный отчёт о сильных и слабых сторонах, рисках и узких местах, сравнивать разные варианты концепций между собой.

«Помимо очевидных экономических эффектов применение цифровых инструментов в сфере мастер-планирования крупных территорий повысит прозрачность решений, будет способствовать росту доверия инвесторов, а также сформирует единый язык между архитекторами, инженерами, экономистами и властью», — прокомментировал управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Рекламаerid:2W5zFK2eRxLРекламодатель: ПАО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614/1027700262270Сайт: www.domrf.ru

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ открыли прием заявок на премию Data Fusion Awards

Пенсионный фонд ВТБ перешел на российские ноутбуки Kvadra

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

CNews Analytics опубликовал топ-30 игроков рынка СЭД

Антон Фролов, Content AI: ИИ-ассистенты в работе с документами стали реальностью для юристов, инженеров и закупщиков

«ТЭК СПб» переходит на российскую платформу виртуализации Basis Dynamix

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще