Банк «Центр-инвест» вывел в промышленную эксплуатацию автоматизированную упрощенную систему налогообложения

Банк «Центр-инвест» начал промышленную эксплуатацию функционала автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН). Теперь клиенты банка — предприниматели и малый бизнес — могут подключиться к новому налоговому режиму и управлять им прямо из интерфейса дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Об этом CNews сообщили представители BSS.

Ранее «Центр-инвест» успешно прошел тестирование Федеральной налоговой службы (ФНС) и с 1 декабря 2025 г. включен в перечень уполномоченных кредитных организаций, имеющих право оказывать услуги по АУСН.

Банк использовал промышленное решение BSS при непосредственном и активном участии команды вендора в реализации проекта. С самого начала продвижения АУСН в 2022 г. компания BSS включена в налоговый эксперимент ФНС. За этот период разработано, оттестировано, проверено ФНС и внедрено в ряде крупных российских банков удобное и надежное коробочное решение АУСН для использования в ДБО.

Долгое время BSS являлась единственным вендором, предлагающим такого уровня решение. Это позволило существенно укрепить позиции на рынке, как за счет отличных характеристик самого продукта, так и профессиональной работы команды, которая на всех этапах проекта помогает, консультирует и делится накопленной экспертизой для достижения наилучшего результата.

«Запуск нового налогового режима в ДБО позволит нашим клиентам решать вопросы налогообложения более гибко, эффективно и выгодно для своего бизнеса. Мы благодарны команде BSS за проделанную работу, ценную поддержку и качественную экспертизу», — сказал начальник операционного управления банка «Центр-инвест» Сергей Попенков.

«Для нас всегда большая радость успешно завершенный проект. Банк «Центр-инвест» пример грамотного и системного подхода к внедрению АУСН. Это позволяет ему не только удерживать клиентов, но и привлекать новых, а наше решение и аккредитация ФНС облегчает эту задачу», — сказала руководитель направления по развитию цифровых продуктов Центра цифровых решений для бизнеса компании BSS Юлия Савинова.

Она также отметила, что сейчас наблюдается взрывной рост интереса банков к решению АУСН: «Мы видим по-настоящему ажиотажный спрос на развертывание АУСН в банках. Этот продукт сегодня один из самых интересных на рынке, и мы понимаем, что у него хорошие перспективы и большое будущее. Для нас это вызов, но мы к нему готовы и наше решение по реализации функционала АУСН в ДБО справится с этой задачей», — подытожила Юлия Савинова.

