CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Бизнес Кадры Цифровизация
|

Совместный учебный курс «Базальт СПО» и Ideco: мост между образованием и ИТ-бизнесом

Компании «Базальт СПО» и Ideco представили вендорский курс по администрированию защищенной сети на базе операционных систем «Альт» и шлюза безопасности Ideco NGFW. Курс предназначен для обучения студентов высшего и среднего профессионального образования работе с российским ПО. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Как объединить изучение двух технологий в одном курсе, рассказали Татьяна Губина, руководитель направления по работе с образовательными организациями «Базальт СПО», и куратор по работе с учебными центрами Ideco Юлия Трушина в докладе «Синергия вендоров: как объединить технологии для подготовки востребованных ИТ-специалистов».

Курс построен на интеграции отечественной операционной системы «Альт» и шлюза безопасности Ideco NGFW. Он дает студентам не только теоретические знания, но и целостный навык построения и администрирования защищенной ИТ-инфраструктуры. По окончании обучения выдается сертификат вендора, подтверждающий квалификацию. Это готовое решение для образовательных организаций — вузов, колледжей, техникумов, которое легко интегрируется в учебный процесс.

Курс начинается с освоения операционной системы семейства «Альт». Студенты отрабатывают практические навыки: установку и настройку ОС, управление пакетами, пользователями и правами, настройку сетевых интерфейсов и основ безопасности. За основу взят авторизованный учебный курс «Администрирование ОС "Альт"», который включает 20 лабораторных работ, охватывающих широкий спектр задач по настройке корпоративной ИТ-инфраструктуры — от базовых сетевых параметров до полноценной конфигурации доменной среды. Познакомиться с программой курса можно на сайте.

На созданном фундаменте ОС «Альт» студенты развертывают и настраивают Ideco NGFW. Это позволяет им перейти от администрирования одного сервера к управлению целой сетью. На практике они решают кейсы по настройке межсетевого экрана (Firewall), организации VPN-доступа, фильтрации контента и работе с сетевыми сервисами (DNS, DHCP).

«По итогам экспертного диалога "Цифровое развитие: партнерство СПО и работодателей" мы получили позитивную обратную связь. Участники отметили практическую пользу мероприятия. Вендоры активно включились в работу ФУМО по УГСН, считаем это залогом успешной реализации дальнейших инициатив в области ИТ-образования», – отметила руководитель направления по работе с образовательными организациями «Базальт СПО» Татьяна Губина.

Курс предоставляется образовательным организациям на безвозмездной основе. Для его получения нужно стать партнером Ideco. Оставить заявку можно на сайте компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек

Разработчика криптовалют, создавших кризис на рынке, хотят посадить на 12 лет

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ открыли прием заявок на премию Data Fusion Awards

В России запустили серийное производство аккумуляторов, 80% которых сейчас импортируется

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще