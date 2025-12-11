CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Новые источники данных для оценки заемщиков: Cyberbird подключил MobileScoring

Финтех-группа Cyberbird, объединяющая digital-сервисы альтернативного онлайн-кредитования («Привет, Сосед!», Finters, «Пробаланс»), подключила новую систему скоринга MobileScoring. Интеграция расширила действующую систему оценки кредитных рисков за счет нового источника данных. Об этом CNews сообщили представители Cyberbird.

Скоринг — это один из базовых процессов кредитования, который обеспечивает МФО точную оценку кредитных рисков и повышает эффективность работы с различным типом клиентов. Современные скоринговые модели используют комплекс математических алгоритмов, машинное обучение и статистический анализ для прогнозирования вероятности своевременного погашения кредита. После подачи заявки ключевые параметры клиента, среди которых платежеспособность и кредитная история, оцениваются с помощью скорбаллов. Система автоматически рассчитывает итоговый скоринговый балл, на основе которого формируется вероятность одобрения кредита.

Сегодня для многих микрофинансовых организаций качественная и комплексная оценка заемщика позволяет наращивать объемы кредитования при сохранении определенных риск-аппетитов. Дополнительные источники данных создают полноценный портрет заемщика, благодаря чему МФО могут эффективнее управлять кредитными рисками и пополнять портфель надежными клиентами. В рамках стратегии улучшения скоринга, Cyberbird подключил решение MobileScoring. Новый источник данных позволил сократить время проверки заемщика — система выдает ответ менее чем за 10 секунд. Также новая скоринг-модель точнее сегментирует клиентов по платежеспособности за счет значительного объема данных, которые MobileScoring задействует в оценке.

«С внедрением MobileScoring мы получаем возможность точно контролировать выдачу займов в рамках определенного риск-аппетита компании. Для Cyberbird, как быстрорастущей технологичной финтех-компании, это открывает путь к безопасному масштабированию бизнеса и привлечению внешних инвестиций», — отметила директор по рискам финтех-группы Cyberbird Ольга Талаева.

Технологичный подход к скорингу позволяет МФО контролировать уровень просроченных займов, а клиентам — получать объективную оценку своей платежеспособности, что в целом повышает устойчивость финансового сектора и инвестиционную привлекательность микрофинансовых организаций.

