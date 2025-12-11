«Магнит» совместно с Navio провел первые испытания автономных грузоперевозок по трассе М-12

Компания «Магнит», расширяет сеть автономных грузоперевозок. Для повышения эффективности компания объединяет логистические потоки собственных и коммерческих грузов сторонних заказчиков. Совместно с технологической компанией Navio «Магнит» запустил первый тестовый рейс на автономном грузовике по новому направлению – трассе М-12 «Восток». Об этом CNews сообщили представители Navio.

Новый участок включен в маршрут от распределительного центра в Санкт-Петербурге до РЦ «Магнита» в Зеленодольске (Республика Татарстан) и возвращение в Санкт-Петербург. Протяженность маршрута составляет порядка трех тысяч километров. Во время обратного рейса компания осуществила коммерческую перевозку груза стороннего клиента.

Грузовик под управлением ИИ-водителя (под контролем генеративного искусственного интеллекта) в автономном режиме двигался по разрешенным участкам на трассе М-11, ЦКАД и трассе М-12. Остальные участки пути были пройдены под управлением водителя-испытателя, который находится в салоне тягаче во время проезда в автономном режиме для контроля автоматизированной системы.

Автономный грузовик оборудован автоматизированной системой вождения, все этапы грузоперевозки отслеживаются ИИ-водителем по различным критериям. Интеллектуальная система управления транспортом обрабатывает всю информацию об окружении и выбирает оптимальные параметры для движения автомобиля. Отказоустойчивость обеспечена резервированием всех ключевых механизмов.

Тестовый проезд подтвердил, что автономный транспорт без водителя в кабине может почти в 2,5 раза, до одних суток, сократить время доставки грузов на маршруте Санкт-Петербург — Казань по трассам М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток». Для сравнения, стандартный рейс из Санкт-Петербурга в Казань занимает в среднем 58 часов, так как водитель должен соблюдать режим труда и отдыха.

«Магнит» начал тестировать автономные грузоперевозки в 2023 г. по трассе М-11 «Нева». Всего ритейлер выполнил почти 2 тыс. рейсов автономным транспортом, пробег превысил 1,1 млн км, а объем перевезенных грузов достиг 39 тыс. тонн.

Федор Павловский, заместитель генерального директора, директор по цепочкам поставок и логистике розничной сети «Магнит»: «Автономные грузоперевозки позволяют повысить эффективность логистики, в том числе за счет увеличения суточного пробега и оборачиваемости автопарка, а при масштабном внедрении эта технология будет способствовать снижению конечной стоимости продуктов, ведь логистические затраты – значимая часть в формировании цены на полке. Дальнейшее масштабирование автономных грузоперевозок также ускорит внедрение инновационных решений в транспортной и складской логистике (например, роботизированных решений для быстрой погрузки и разгрузки товаров). Кроме того, за счет исключения фактора человеческих ошибок автономные перевозки помогают снизить аварийность на дорогах. Мы продолжаем расширять контур тестирования этой технологии. Технология ИИ-водителя, интегрированная в автономные тягачи нашего партнера Navio, успешно совершила первый пилотный рейс с грузом по трассе М-12 «Восток», и уже в следующем году мы планируем запустить регулярные рейсы по этой важнейшей транспортной артерии».