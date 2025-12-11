Искусственный интеллект «Яндекса» напомнит краткое содержание аудиокниг

«Яндекс Книги» теперь умеют напоминать содержание предыдущих глав в аудиокнигах — функция «Ранее в книге» на базе Alice AI стала работать и для аудио. Это поможет подписчикам освежить в памяти основные события нескольких последних глав, чтобы вернуться к прослушиванию книги после перерыва. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Книг».

Чтобы воспользоваться функцией, подписчику достаточно открыть нужную аудиокнигу и нажать специальную кнопку — нейросеть напомнит содержание предыдущих глав в текстовом виде. Весь процесс займет не более пары секунд.

С июня 2025 г. «Ранее в книге» была доступна для текстовых электронных книг. За это время более 13% подписчиков сервиса вспомнили сюжет с ее помощью и провели за чтением книг на 15% больше времени.

Искусственный интеллект в «Яндекс Книгах» помогает читать и слушать книги как и когда удобно. Помимо напоминания сюжета предыдущих глав, в сервисе есть «Виртуальный рассказчик» на базе Alice AI, который озвучивает текстовые книги, если у них нет аудиоверсии от издателя. А также синхронизация текста и аудио: можно переключаться между электронной и аудиоверсией книги, продолжая с того места, где остановились.