Два новых АРМа в «1С:ERP» прошли испытания на рынке «1С»: они позволяют видеть обеспеченность материалами каждого полуфабриката без полуфабрикатного учета

АО «Рязанское конструкторское бюро «Глобус» отработало с новыми АРМами почти целый календарный год. По словам заместителя генерального директора Виталия С., уже можно точно говорить о том, что эти решения очень сильно облегчили жизнь предприятия. Об этом CNews сообщили представители ООО «АиБ Цифровизация».

«При внедрении «1С:ERP» качество нашей НСИ оставляло желать лучшего, мы не могли позволить себе ввести полуфабрикатный учет, однако нам нужны были его производные: нам нужно было формировать заказы материалов на производство под каждый узел или полуфабрикат. Для нас разработали кастомный АРМ «Регистрация потребности». АРМ позволил нам решить задачи и еще сэкономить время — мы не создаем выпуск этапа на производство под каждый узел, но управляем информацией и заменами под каждому узлу. При этом обходимся одним заказом на производство», — отметил представитель РКБ «Глобус».

АРМ позволяет получать со склада только те позиции и номенклатуры узлов, которые полностью укомплектованы, что увеличивает ритмичность выпуска продукции без простоев.

«Если мы видим, что у нас механосборочный цех освободился, или в ближайшее время освободится, можем отобраться исключительно по тем позициям или складам, которые обеспечивают конкретно этот участок и провести его загрузку», — сказал заместитель генерального директора Виталий С.

Также предприятие ввело в эксплуатацию в своей ERP системе АРМ «Закупки в одном окне». Его особенность в том, что множество разных отчетов по закупкам АРМ собирает в одном окне. Он объединяет потребности, состояние закупки и складские остатки. С АРМом работает служба снабжения. Она видит потребность в разрезе заказов и в разрезе номенклатуры, видит складские остатки, обособленные под заказы, и свободные складские остатки. Снабжение видит дефицит излишек по позициям конкретной номенклатуры, видит даты, к которым нужно обеспечить заказ, и видит даты, к которым реально приедут конкретные комплектующие.

Заместитель директора АО «Рязанское конструкторское бюро «Глобус» Виталий С.: «Ценность данного АРМ — это интеграционные механизмы, которые в режиме одного окна позволили нам собрать всю информацию, которая необходима конкретному отделу снабжения. Как это реально повлияло на оперативность и точность снабжения, а также на баланс загрузки? Время заключения договора с поставщиком в реальности сократилось с одного месяца до одной недели».

Решение было разработано и внедрено компанией ООО «АиБ Цифровизация».

