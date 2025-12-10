Российский разработчик платформы для управления ИТ-инфраструктурой Infrabase получил статус резидента «Сколково»

Российский разработчик платформы для управления ИТ-инфраструктурой Infrabase — компания «Эврика» (входит в группу компаний DCLogic) — успешно прошла экспертную оценку фонда «Сколково» и получила статус резидента инновационного центра. Об этом CNews сообщили представители DCLogic.

Платформа Infrabase представляет собой комплексное решение для автоматизации процессов управления виртуальными машинами и ИТ-инфраструктурой. Она обеспечивает полную автоматизацию жизненного цикла виртуальных машин, оптимизирует использование ИТ-ресурсов, осуществляет мониторинг и контроль всех процессов, а также позволяет управлять доступом и безопасностью.

Платформа автоматизирует рутинные процессы, поддерживает мультиоблачную среду и интегрируется с существующими системами заказчика, поддерживая высокий уровень безопасности и простоту масштабирования.

Статус резидента «Сколково» подтверждает научно-техническую новизну разработки, соответствие приоритетным направлениям развития технологий, потенциал для масштабирования решения и значимость проекта для развития ИТ-индустрии в России.

«Фокус на реальные запросы бизнеса лег в основу развития платформы Infrabase, а признание «Сколково» — подтверждает правильность выбранного курса. Статус резидента открывает доступ к экспертной поддержке инновационного центра и ряду дополнительных возможностей, что позволит ускорить развитие продукта, расширить его функциональные возможности и укрепить позиции на рынке. Кроме того, участие в экосистеме создаст новые перспективы для роста и привлечения к проекту новых талантливых специалистов», – отметил Денис Тищенко, директор по развитию направления управления ИТ-инфраструктурой «Эврика» (входит в группу компаний DCLogic).

Платформа разработана российской командой специалистов, входит в реестр РПО и полностью соответствует требованиям импортозамещения, а также поддерживает отечественные операционные системы.