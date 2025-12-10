GreenData расширяет партнерские возможности для российских университетов

Компания GreenData, российский разработчик low-code платформы, объявляет о расширении партнерских возможностей для университетов. Новая программа объединяет современные технологии, проектное обучение и взаимодействие с ИТ-индустрией в единую систему, которая ускоряет развитие компетенций студентов и усиливает участие бизнеса в образовательной среде. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

Обновленная партнерская модель GreenData сформирована на основе лучших практик ведущих вузов: МФТИ, ПНИПУ, НИУ ВШЭ, РЭУ им. Г. В. Плеханова — и направлена на развитие проектного обучения, технологического предпринимательства и подготовку специалистов для цифровой экономики.

Интеграция новых технологий в обучение — ключевая задача для вузов. Выпущенное в ноябре 2025 г. постановление правительства России № 1949, устанавливающее обязательность заключения соглашения между ИТ-компаниями и профильными вузами для продления аккредитации, стало дополнительным инструментом систематизации этой работы на отраслевом уровне. Однако для GreenData сотрудничество с образовательными организациями является частью стратегии развития с 2018 г.

Компания выстраивает партнерства с университетами несколько лет подряд как ответ на растущий запрос индустрии на специалистов, способных работать с современными архитектурными подходами, low-code, ИИ и композитными системами. На сегодняшний день к образовательной программе GreenData уже присоединились более 25 вузов.

В университетах-партнерах low-code платформа GreenData применяется для работы с реальными бизнес-кейсами. Этот подход интегрирован в различные форматы обучения — от изучения отдельных дисциплин до проектных лабораторий и практико-ориентированных программ. Студенты разрабатывают приложения, моделируют бизнес-процессы, работают с аналитикой данных и создают собственные MVP-решения в рамках курсовых и выпускных проектов. Многие из этих разработок переходят в стадию тестирования на реальных задачах и получают дальнейшее развитие в совместных инициативах вуза и индустрии.

Отдельные университеты внедряют платформу в программы дополнительного и профессионального образования. Слушатели осваивают современные подходы к цифровой трансформации, получают практику работы с прикладными технологиями и включаются в проектные команды наряду со студентами.

Ряд вузов — в рамках партнерской программы — используют платформу GreenData как основу для развития студенческого технологического предпринимательства. Они запускают проектные школы и сезонные акселераторы, а также внедряют программу «Стартап как диплом». В рамках этих инициатив студенты получают доступ к экспертизе рынка и возможность представить свои решения на открытых цифровых витринах.

«Для университетов сегодня становится критически важной возможность работать с индустриальными задачами, а не только с учебными кейсами. Именно поэтому мы развиваем партнерскую экосистему и создаем форматы, в которых студенты могут не просто изучать технологию, но и уже в процессе обучения создавать готовые решения, востребованные рынком», — отметила Валентина Зигаленко, директор по развитию GreenData.