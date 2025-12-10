«Геоскан» ускорил производство и стал эффективнее почти на 50%

По результатам федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», петербургской компании по производству беспилотных авиационных систем (БАС) ООО «Геоскан» удалось увеличить выработку на 44,9% по модели «Геоскан 801». Кроме того, предприятие сократило время протекания процесса и уменьшило запасы незавершенного производства. Об этом CNews сообщили представители Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Санкт-Петербурга Федерального проекта «Производительность труда».

Компания ООО «Геоскан» специализируется на комплексных решениях в области беспилотной авиации: от разработки и производства дронов до предоставления услуг мониторинга и аэрофотосъемки. Особое внимание уделяется инновациям, импортозамещению и адаптации технологий для различных отраслей – от геологоразведки до образования. С 2025 года производитель БАС присоединился к федеральному проекту «Производительность труда» и запустил пилотный проект по оптимизации производства квадрокоптера «Геоскан 801».

«Наша задача – дать петербургским предприятиям мощный импульс для роста. Для этого Комитет по труду и федеральный проект “Производительность труда” формируют полноценную экосистему поддержки. Внедряя бережливые технологии, компании закладывают прочный фундамент для уверенного масштабирования», – сказал Василий Пониделко, председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.

В процессе работы экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) с ООО «Геоскан» предприятию были предложены инструменты по сокращению простоев, оптимизации планирования и производственных процессов. По результатам проекта компания достигла поставленных целей и сократила время протекания процесса, уменьшила запасы незавершенного производства и увеличила выработку на 44,9% в линейке квадрокоптеров «Геоскан 801».

«Участие в федеральном проекте "Производительность труда" – это всегда качественный скачок для компании. Но когда этот рывок совершает производитель высокотехнологичной продукции, как Геоскан, результат впечатляет вдвойне. Мы видим, как грамотная оптимизация процессов напрямую влияет на качество каждого квадрокоптера. Сегодня продукция предприятия – пример эффективности отечественного производства», – отметила Ирина Голубцова, генеральный директор РЦК Санкт-Петербург

Среди ключевых продуктов компании – флагманский квадрокоптер «Геоскан 801» для видеомониторинга в режиме реального времени. Ключевая особенность аппарата – возможность ведения комбинированной видеосъемки: в видимом и инфракрасном спектрах. На «Геоскан 801» установлен тепловизор с разрешением 640х512 и две камеры 4К с различным фокусным расстоянием, что позволяет получать десятикратное приближение без потери качества.

«Участие в федеральном проекте позволило нам системно подойти к оптимизации производства. Взгляд со стороны экспертов РЦК помог свежим взглядом оценить процессы и выстроить эффективную систему улучшений», – сказал начальник производства ООО «Геоскан» Антон Косов.

В планах компании – распространить успешные практики на другие продукты и начать подготовку внутренних экспертов по производственному анализу.