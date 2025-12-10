«Болид» представила новое решение для видеонаблюдения и безопасности объектов «Орион Видео 2.0»

Компания «Болид» объявила о выпуске нового программного обеспечения «Орион Видео 2.0», предназначенного для построения масштабируемых клиент-серверных систем охранного телевидения. «Орион Видео 2.0» обеспечивает интеграцию системы видеонаблюдения с другими подсистемами безопасности АРМ «Орион Про», полностью заменяя встроенный модуль видеосистемы, что позволяет создать многоуровневую защиту, соответствующую современным требованиям безопасности.

ПО «Орион Видео 2.0» входит в состав системы видеонаблюдения, которая имеет сертификат соответствия требованиям транспортной безопасности, что позволяет использовать данное ПО на объектах транспортной инфраструктуры.

Основные возможности ПО «Орион Видео 2.0»:

Видеонаблюдение: обеспечение просмотра «живого» видео в реальном времени.

Воспроизведение архива: Возможность воспроизводить видеозаписи как из хранилища сервера, так и из видеорегистраторов Bolid.

Управление видеокамерами: Поддержка управления PTZ-видеокамерами, видеокамерами с моторизованным объективом и видеокамерами с fisheye-объективом.

Тревожные события: автоматическое ведение журнала событий и работа с критическими уведомлениями, включая поддержку видеоаналитики.

Настройка оборудования: поддержка настройки видеокамер и видеорегистраторов Bolid.

Видеоаналитика: поддержка аппаратной видеоаналитики камер Bolid («Вторжение в зону», «Пересечение линии», «Оставленный предмет», «Унесенный предмет», «Детектор звука»).

Программные модули видеоаналитики: распознавание лиц и автономеров. При наличии соответствующих лицензий.

Экспорт данных: поддержка экспорта видео и изображений из архива.

Управление правами: реализовано разграничения прав доступа пользователей.

Совместимость: поддержка работы с видеокамерами сторонних производителей, соответствующих стандарту ONVIF. При наличии соответствующих лицензий.

Архитектура: клиент-серверная архитектура, позволяющая подключать автоматизированные рабочие места (УРМ).

Интеграция с АРМ «Орион Про» 1.20.3.9.

Поддерживаемое оборудование: видеокамеры и видеорегистраторы Bolid без лицензий; сторонние видеокамеры с поддержкой ONVIF при наличии лицензий; аналоговые видеокамеры через видеорегистраторы Bolid; вызывные панели Bolid.

Рекомендуемые системные требования: Intel Core i5, 8 ГБ ОЗУ, 6 ТБ HDD для работы с 25 видеокамерами.