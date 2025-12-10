«Аэродиск» подтвердила совместимость линейки СХД Engine AQ с защищенной ОС «Стрелец»

Компания «Аэродиск», российский разработчик решений для хранения данных и виртуализации, сообщила о завершении испытаний и подтверждении полной совместимости своей продуктовой линейки СХД «Аэродиск Engine AQ» с операционной системой специального назначения «Стрелец», разработанной АО «Концерн ВНИИНС» совместно с «АО НППКТ» и включенной в реестр российского ПО Минцифры.

Совместимость решений обеспечивает создание защищенных ИТ-инфраструктур для государственных органов, ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом.

ОС ОН «Стрелец» ФЛИР.90001-01 — российская операционная система специального назначения, сертифицированная ФСТЭК России (2 класс защиты) и Министерством обороны РФ. Поддерживает мандатное, дискреционное и ролевое разграничение доступа. ОС построена на базе Linux Debian и включает собственный фреймворк безопасности, инструменты контроля целостности, поддержку российской криптографии и доменных решений. ОС ОН «Стрелец» интегрируется в инфраструктуру предприятий и обеспечивает централизованную безопасность для рабочих станций и серверов.

ОС поддерживает контроль целостности файлов, криптографию российских стандартов, интеграцию с «Рутокен» и «КриптоПро», а также доменные решения на базе ActiveDirectory. Имеет инструменты для работы с офисными документами, мультимедиа, почтовый сервер, веб-браузеры и мессенджер.

Решение предназначено для построения защищенных автоматизированных систем (АС ЗИ), в том числе для органов госвласти, ведомств, предприятий оборонного комплекса и любых организаций, где требуется обработка секретной или конфиденциальной информации.

СХД «Аэродиск Engine AQ» — семейство российских систем хранения данных, включенных в реестр отечественного ПО Минцифры. Решения обеспечивают высокую производительность и надежность хранения информации, поддерживая работу с различными операционными платформами и гипервизорами.

«Подтверждение совместимости с ОС ОН «Стрелец» укрепляет позиции «Аэродиск» как поставщика решений для защищенных ИТ-инфраструктур, — отметил руководитель отдела развития продуктов «Аэродиск» Александр Калинин. — СХД линейки Engine AQ теперь могут использоваться в проектах, требующих высочайшего уровня безопасности, включая системы обработки государственной тайны. Это открывает новые возможности для сотрудничества с государственным сектором и предприятиями ОПК».

«Для нас как разработчиков специализированного решения в сегменте российских ОС крайне важна работа с проверенными и технологически зрелыми партнерами. «Аэродиск» — компания с годами опыта в области комплексных интеграционных инфраструктурных решений и сотнями успешных проектов в государственном и корпоративном секторах. Их клиентская база и глубина экспертизы в создании отказоустойчивых систем хранения данных стали для нас ключевыми факторами при принятии решения о совместной сертификации. Мы уверены, что наши общие клиенты получат надежное, производительное и, что самое важное, безопасное решение, полностью отвечающее строгим требованиям регуляторов», — сказал генеральный директор АО «Концерн ВНИИНС» Сергей Филипенко.