МТС нарастила мощность ЦОДа в Ленинградской области на треть

МТС ввела в эксплуатацию четвертый модуль в центре обработки данных (ЦОД) в поселке Федоровское Ленинградской области. Он оснащен 125 серверными стойками. После внедрения нового блока общая мощность ЦОДа выросла на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря дополнительному модулю общая мощность дата-центра достигла 500 серверных стоек. В новом блоке МТС развернет корпоративные системы и облачные мощности MWS Cloud.

Все четыре модуля соответствуют признанным мировым стандартам. ЦОД МТС — единственный дата-центр в Ленинградской области, у которого есть сертификат надежности TIER III constructed facility. Кроме того, он оснащен энергоэффективными установками, системами кондиционирования с адиабатическим охлаждением, что позволяет снизить значение PUE (power utilization efficiency — эффективность утилизации электроэнергии) до 1,15 за год.

«Облачные платформы сложно переоценить, они активно используются компаниями на Северо-Западе, поскольку позволяют существенно снизить расходы и время на разработку и тестирование гипотез. Поэтому мы обновили инфраструктуру дата-центра, так, общая мощность, подведенная к объекту, составила 16 МВт. Еще в начале года мы запустили новый кластер виртуальной инфраструктуры с GPU (графическим ускорителем) для обучения и работы моделей генеративного искусственного интеллекта. Такие решения позволяют быстро обрабатывать большие информационные массивы, например, изображения или видео, производить сложные вычисления или создавать 3D-модели. Это особенно полезно для задач, связанных с анализом больших данных, разработкой нейросетевых моделей, исследованиями», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Первые два модуля центра обработки данных в поселке Федоровское ввели в эксплуатацию осенью 2020 г. Третий — осенью 2024 г. Объект — первый подобный дата-центр на Северо-Западе.

