Компания «Трамплин Электроникс» представила серверный процессор «Иртыш C616»

Компания «Трамплин Электроникс» представила серверный процессор «Иртыш C616». Основой российской разработки стал процессор Loongson на архитектуре LoongArch. Об этом CNews сообщили представители «Трамплин Электроникс».

«Создание «Иртыша» — это новый этап в развитии сегмента российских материнских плат, — сказал Александр Клоков, заместитель генерального директора АО «ИВК». — Производители, которые уже подготовили процессорные платы под процессор Loongson, окажутся на шаг впереди, в выигрыше, и получат достаточно большие преимущества. Тому есть несколько причин. Во-первых, «старший брат» «Иртыша», Loongson – технологически независимый процессор, это, можно сказать, китайский вариант «Эльбруса». Он построен на собственной архитектуре китайских разработчиков, поэтому никакие внешние санкционные ограничения не могут повлиять на его развитие. Учитывая сложившееся взаимовыгодное технологическое сотрудничество России и Китая, развитие отечественных изделий на архитектуре LoongArch является весьма перспективным направлением, отличным расширением линейки имеющихся отечественных процессоров «Эльбрус», «Байкал», изделий на архитектурах RISC-V и MIPS. Во-вторых, «Иртыш» может стать отличной альтернативой процессорам на архитектурах х86 (Intel) и ARM, которые сегодня в основном используются при производстве российской вычислительной техники. Технологическое противостояние США и Китая с большой долей вероятности приведет к тому, что Intel вскоре будет запрещен для поставки в Китай».

Предвидя развитие событий, разработчики АО «ИВК», уже создали платы на процессорах «Эльбрус», «Байкал», Loongson. Сейчас они способны работать и на процессорах Intel, но возможность работать на Loongson создает отличный резерв: он не даст остановить производство вычислительной техники, когда Intel будет вытеснена с нашего рынка.

Компьютеры с платами на процессорах «Эльбрус» и Loongson работают под управлением операционных систем «Альт», сказал Александр Клоков. На сегодня «Альт» – единственная российская операционная система, адаптированная под архитектуру LoongArch64. Линейка процессоров Loongson делится на три категории: базовые настольные (4 ядра) с литерой «А» в названии, серверные с индексом «С» (16 ядер), и для мощных серверов — с буквой «D» (32 ядра). «Альт» можно установить на компьютеры всех трех исполнений. Сейчас вокруг связки Loongson-«Альт» развивается экосистема совместимого ПО разного назначения.

