Simetra разработала проект развития дорожно-транспортной системы Ульяновска до 2039 года

Simetra разработала проект развития дорожно-транспортной системы Ульяновска до 2039 г. Документ подготовлен по заказу управления дорожного хозяйства и транспорта на основании детального анализа транспортной системы города группой компаний Simetra из Санкт-Петербурга – центром компетенций в области транспортного планирования и моделирования. Об этом CNews сообщили представители Simetra.

В Ульяновске в последние годы строятся новые жилые микрорайоны, существенно вырос автомобильный трафик. Это нужно учитывать, чтобы город оставался удобным и комфортным для людей. Помимо цифровой модели эксперты компании подготовили полный пакет стратегических документов, которые лягут в основу устойчивого развития Ульяновска в перспективе ближайших 15 лет.

«Соответствующие поручения я дал профильным руководителям. Мы понимаем, что в сфере общественного транспорта накопилось немало вопросов, и стараемся их планомерно решать», – сказал глава Ульяновска Александр Болдакин.

В проекте отображены варианты решений существующих проблем, создание транспортно-пересадочных узлов, выделенных полос для движения общественного транспорта, а также развитие сети трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрутов. Специалисты внесли предложения по повышению физической доступности и оптимизации расходов на эксплуатацию сети регулярных пассажирских перевозок.

В рамках первого этапа инженеры Simetra разработали для Ульяновска цифровой двойник города – транспортную модель, содержащую 595 транспортно-аналитических районов и 262 маршрута общественного транспорта. Она включает в себя 81 муниципальный маршрут в границах города, а также межмуниципальные маршруты, проходящие по территории зоны моделирования. В обязательно порядке учитывалась дорожная инфраструктура – светофоры, остановки, транспортные развязки. Цифровой двойник был подготовлен на базе результатов полевых исследований и официальной статистики.

Следующим шагом стала разработка базовой документации — программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД). Оба документа обеспечат стратегию для дальнейшего развития Ульяновска за счет оптимизации транспортных маршрутов и разумного развития дорожной инфраструктуры, основанного на расчетах и реальных данных. В комплексе КСОДД и ПКРТИ формируют прозрачную систему шагов для появления удобной, динамичной и современной городской среды.

«Экспертная команда Simetra подготовила для города ранжированный перечень мероприятий по развитию системы общественного транспорта и сети автомобильных дорог. Реализация проекта позволит Ульяновску сформировать комфортную среду, где удобно жить, работать и развиваться», — сказал директор по решениям в области общественного транспорта Simetra Владимир Валдин.