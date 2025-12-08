Исследование Axoft: промышленный сектор наиболее болезненно переходит на российские технологии

ИТ-эксперты из России и Белоруссии считают, что промышленность, здравоохранение и госсектор наиболее болезненно переходят на российские технологии. Внедрение решений является основной востребованной компетенцией интеграторов как в России (65%), так и в Республике Беларусь (72%). Приоритетная задача российских заказчиков – комплексная интеграция «железо+софт». Эти и другие результаты исследования о «Проникновении и распространении технологий в российских регионах и Республике Беларусь» представил центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft.

В исследовании Axoft приняли участие 370 интеграторов и реселлеров из России и Республики Беларусь. Цель опроса – изучить региональные особенности ИТ-рынков при выборе софтверного и серверного оборудования, выявить спрос и потребности заказчиков в компетенциях, необходимых для реализации проектов.

Представители ИТ-отрасли России (34%) и Белоруссии (32%) считают, что переход на российские технологии оказался наиболее болезненным в промышленности. Так, в процессе миграции на отечественные ИТ-решения предприятия в РФ столкнулись с низкой совместимостью российских ИТ-продуктов с унаследованными иностранными системами. Эта проблема является критичной для заводов и предприятий с многоуровневой, разнородной автоматизацией. Среди прочих барьеров: слабая техническая поддержка решений, нерегулярность обновлений, нехватка инвестиций на развитие технологических инноваций.

Сфера здравоохранения также оказалась чувствительной к миграции на российские технологии. Это признают 13% опрошенных экспертов из России и 19% – из Белоруссии. Как и в случае с промышленностью, в рамках перехода на отечественные ИТ-решения в сфере здравоохранения РФ имеются трудности с совместимостью систем. Многие российские медицинские информационные системы создавались на основе западных СУБД, и их перенос на отечественные аналоги требует серьёзной переработки кода. В части аппаратного обеспечения и периферийных устройств сохраняется зависимость от импорта из-за недостаточного количества отечественных аналогов.

Менее четверти респондентов из России (13%) и Белоруссии (17%) испытывают трудности с переходом на российские технологии в государственных учреждениях. В РФ технологические барьеры связаны с применением госорганами нестандартных программ, написанных под Windows. Перенос и адаптация таких решений часто невозможны, и ряд задач остаётся вне цифрового контроля. При этом любая серьёзная миграция связана с риском сбоя или остановки сервисов, что недопустимо для инфраструктуры государственного управления.

«Фундамент Axoft – широкое региональное присутствие, крепкие партнерские отношения и экспертиза. Наш аналитический центр уже несколько лет выступает генератором важных данных, что позволяет оценить ситуацию в конкретный момент в ИТ-сфере. Сегодня, когда Россия и Республика Беларусь стремятся обеспечить свою импортонезависимость, российские технологические решения приобретают приоритет среди белорусских потребителей, особенно там, где отсутствуют местные альтернативы, а законодательство в России становится ориентиром при формировании собственной регуляторики. В связи с этим важно, чтобы партнеры учитывали не только общие тенденции развития рынков, но также региональную и отраслевую специфику заказчиков. Это позволяет оперативно реагировать на их потребности здесь и сейчас, помогать корректировать траекторию развития. Современный рынок отличается сильной конкуренцией, следовательно, успех зависит от умения оперировать проверенными цифрами и фактами, оперативно принимать решения, правильно оценивать риски. При этом крайне важно выстраивать эффективные партнерства в области технологий, обладать глубокими профессиональными компетенциями и предлагать комплексные услуги поддержки, обеспечивающие стабильное развитие бизнеса», – сказал Алексей Какунин, коммерческий директор компании Axoft.

Более половины опрошенных в обеих странах ИТ-компаний имеют сбалансированный портфель решений. У 65% российских респондентов он представлен ИТ- и ИБ-продуктами, оборудованием и облачными технологиями. У 15% портфель состоит в основном из продуктов одного направления, а 9% респондентов хотели бы расширить его решениями других направлений. 57% партнёров из Белоруссии имеют в своём арсенале различные продукты как российской, так и иностранной разработки. 11% респондентов хотели бы расширить портфель новыми технологиями (ИИ, IoT, роботизация), 11% ИТ-компаний – увеличить долю российских продуктов.

Что касается технологий, которые оказались провальными с точки зрения ожидаемого бизнес-эффекта, то 32% российских респондентов назвали решения с использованием ИИ, 21% – роботизацию и 18% – квантовые вычисления.

Средний бюджет 46% российских заказчиков в рамках крупных проектов составляет более 2 млн руб., 44% клиентов – от 500 тыс. до 2 млн, 10% – до 500 тыс. Если говорить о приоритетных задачах отечественных компаний, то это комплексная интеграция – «железо+софт» (29%), оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру (24%) и автоматизация процессов (15%). Ключевой задачей белорусских заказчиков является выполнение требований законодательства (76%).

Респонденты из России (29%) и Белоруссии (22%) направляют фокус своего бизнеса на поиск решений в условиях ограниченных бюджетов заказчиков. Представители ИТ-отрасли обеих стран отмечают появление клиентов из отраслей, которые ранее не были охвачены. 13% российских компаний фокусируются на расширении присутствия в нескольких регионах РФ. 22% белорусских респондентов отмечают появление заказчиков, ориентированных на продукты российских разработчиков.

Внедрение решений является основной востребованной компетенцией интеграторов как в России (65%), так и в Республике Беларусь (72%). На втором месте в РФ идут аудит и проектирование ИТ-инфраструктуры (56%), в Белоруссии – проектирование, создание, аттестация СЗИ (69%). О востребованности продуктовой экспертизы заявили 51% российских респондентов и 63% – белорусских.

Доля бизнеса российских ИТ-компаний по железному направлению (Hardware) распределяется так: у 44% респондентов она составляет менее четверти портфеля, у 18% – от 25% до половины портфеля и примерно у 14% опрошенных – 50% портфеля.

В качестве региональной специфики ИТ-рынков 67% белорусских респондентов отмечают высокое влияние регуляторных органов. На высокий уровень конкуренции указывают 52% российских и 54% белорусских экспертов, на ограничения бюджета на ИБ-направление – 44% и 57% соответственно.

Для дальнейшего успешного развития бизнеса российским респондентам необходимы квалифицированные специалисты (53%), пресейл (51%) и экспертиза по новым технологиям (45%). Белорусские компании больше заинтересованы в технической поддержке (63%), регулярном информировании о доступных продуктах и сервисах (61%) и пресейле (43%).

От разработчиков и дистрибуторов российские партнёры более всего ожидают совместного продвижения на региональном рынке (55%), накопленной экспертизы (52%), технологического партнёрства (48%) и сервисной поддержки (47%). Партнёры из Беларуси прежде всего рассчитывают на сервисную поддержку (61%), совместное продвижение на рынке (56%) и локальное присутствие вендора (54%).