«Турвизор» внедряет ИИ-выжимку отзывов в описание отелей

Компания «Турвизор» объявляет о запуске новой функции в сервисе — ИИ-выжимки отзывов. Теперь пользователи могут получить суть впечатлений об отеле без необходимости читать десятки или сотни отзывов. Об этом CNews сообщили представители «Турвизор».

В новом разделе «Отзывы» на странице каждого отеля появились краткие аналитические выводы, сформированные искусственным интеллектом. Принимая решение о бронировании, пользователю достаточно ознакомиться с лаконичным резюме, чтобы понять, соответствует ли отель его ожиданиям.

Для формирования ИИ-выводов используются отзывы реальных пользователей сайта «Турвизор» за последние полтора года. Такой временной охват обеспечивает актуальность и объективность оценки. Если отзывов недостаточно или они устарели, выжимка не отображается, что гарантирует высокое качество информации.

В ходе разработки решения команда «Турвизор» протестировала несколько современных нейросетей и выбрала оптимальную для задачи. Точные технические детали и название модели компания предпочитает не раскрывать, отмечая, что на первом месте стоит удобство и доверие пользователей.

Благодаря интеграции искусственного интеллекта «Турвизор» делает выбор отеля еще проще и технологичнее, продолжая следовать мировым трендам в области цифровых сервисов для путешественников.