«Самолет Плюс» научил ИИ отвечать в чатах «Авито», «Циан» и «Домклик» за риелторов

Группа «Плюс (управляет сетью офисов «Самолет Плюс») представила робота на основе искусственного интеллекта, который обрабатывает чаты риелторов на платформах «Авито», «Циан» и «Домклик». ИИ-решение круглосуточно реагирует на запросы и гарантирует, что ни одно обращение не пропадет. Благодаря автоматизации специалисты по недвижимости на 50-60% быстрее наращивают базу клиентов. Об этом CNews сообщили представители группы «Плюс».

ИИ-ассистент подключается к чатам через официальные API площадок. Он уточняет параметры запроса, в том числе бюджет, желаемую площадь, расположение, собирает контакты клиента и автоматически формирует готовую карточку клиента в собственной CRM системе компании. Это избавляет агентов от рутинного внесения данных вручную и снижает риск ошибок: все данные уже собраны и структурированы.

Сервис работает на базе ИИ-платформы для риелторов AI Plus. Если ИИ-ассистент не может ответить на вопрос клиента, то к диалогу подключается оператор контакт-центра. Это происходит незаметно для клиента, он просто продолжает диалог в том же чате.

Скорость ответа на обращение клиента критически важна для риелторов: если ответ приходит в течение первого часа, вероятность продолжения работы с клиентом значительно выше. После часа конверсия падает, а если не ответить в течение суток, клиент практически всегда уходит к более оперативному конкуренту. Благодаря автоматизации риелторы получат рост клиентской базы и увеличение конверсии без дополнительных расходов на рекламу или персонал.

«По нашим данным, около 55% клиентов уже предпочитают чаты звонкам. При этом у риелторов не всегда хватает времени отвечать на все входящие сообщения в классифайдах. В результате до 33% чатов просто теряются. Каждый неотвеченный вовремя чат — потенциальная потеря денег. Мы посчитали, что только по сети «Самолет Плюс», в первом полугодии 2025 г. это решение могло бы принести партнерам сети до 199 млн рублей выручки. С помощью ИИ партнеры перестают терять клиентов в чатах и могут сосредоточиться на сделках» — сказала Ольга Цыганкова, руководитель контакт-центра «Самолет Плюс» (входит в группу «Плюс»).

«Результаты пилотного тестирования показали, что конверсия в получение реального номера телефона выросла примерно на 20%. Но главное — меняется сам подход к работе с входящими обращениями. Риелторам больше не нужно вручную разбирать чаты на разных площадках, держать связь 24/7 и переживать, что кто-то из клиентов останется без ответа. Искусственный интеллект берет на себя первичную коммуникацию и фиксирует все данные. Это высвобождает десятки часов в неделю, которые можно направить на реальные рабочие задачи: поиск новых клиентов, показы и проведение сделок. Ни один потенциальный клиент не теряется, а риелтор получает полный портрет клиента и может работать уже с теплым обращением», — сказал Сергей Завелишко, руководитель направления ИИ-продуктов группы «Плюс».

ИИ-ассистент прошел обучение на реальных переговорах риелторов, чтобы выработать оптимальную стратегию коммуникации. Разработка велась около четырех месяцев. В пилотном тестировании участвовало около 250 объявлений франчайзи «Самолет Плюс», по которым анализировались все входящие обращения. По результатам пилота 95% ответов ассистента были оценены как корректные и релевантные запросам.

Сейчас решение доступно для партнеров «Самолет Плюс», а в будущем его планируется предлагать всем заинтересованным риелторам. Всем участникам рынка на платформе AI Plus доступны другие сервисы искусственного интеллекта, которые берут на себя рутинные задачи агентов: от создания контента для соцсетей и ответов на первичные запросы до анализа переписок с рекомендациями по общению с клиентами и новостной аналитики рынка.