МТС обновила сеть для цифровизации промпредприятий Челябинска

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в Ленинском районе Челябинска. В результате скорость мобильного интернета LTE выросла до 25% на территории промышленных предприятий города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Высокоскоростной мобильный интернет LTE открыл возможность внедрять цифровые сервисы на территории производственных площадок Челябинска. Быстрая передача данных позволит организациям использовать в работе ИТ-решения, в том числе автоматизировать допуск персонала и транспорта в цеха, дистанционно контролировать соблюдение мер охраны труда, вести учет и контроль качества готовой продукции.

Проведенные МТС работы также расширили емкость сети LTE в жилых массивах на юго-востоке Челябинска – в ЖК «Юбилейный», «Милдом» и в других многоквартирных домах, расположенных вблизи Копейского шоссе, а также в частных секторах Ленинского района. Рост скорости мобильного интернета позволил челябинцам с комфортом пользоваться быстрым интернетом LTE в часы высоких нагрузок на сеть. Скорость мобильного интернета также выросла в образовательных и медицинских учреждениях района, вблизи спортивных объектов комплексов «Торпедо», «Лидер» и «Алмаз».

«С начала года наши технические специалисты усилили сеть в Челябинске и других крупных городах региона. В фокусе внимания остаются густонаселенные жилые комплексы и загруженные инфраструктурные объекты, в том числе важная транспортная артерия, соединяющая столицу региона с Копейском. Вместе с этим, развивая сеть в региональном центре, мы открываем дополнительные возможности для цифровизации промышленных предприятий, многие их которых расположены именно в Ленинском районе города», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.