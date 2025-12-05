ITSM 365 и Smarter запустили обслуживание 220 точек торговой сети за 6 недель

Аутсорсинговая компания Smarter внедрила в торговой сети low-code-инструмент ITSM 365 для управления ИТ-сервисами и техническим обслуживанием магазинов. Ранее ритейлер использовал зарубежную ERP-систему, однако ее вендор ушел с российского рынка и свернул поддержку продукта.

«Основные особенности сервиса в торговой сети – это активное привлечение подрядчиков и обслуживание объектов по всей стране – от Калининграда до Владивостока. Нам требовалось максимально гибкое решение, чтобы разграничить действия собственных специалистов и десятков сторонних исполнителей, курировать работы в разных часовых поясах», – сказал Сергей Васильев, руководитель технической службы Smarter.

Реализация базовых процессов и выход в боевой режим эксплуатации системы заняли полтора месяца, далее приступили к доработкам. Для подрядчиков настроили отдельную ролевую модель и расширенный жизненный цикл заявки, включающий этапы формирования и согласования коммерческих предложений.

В системе реализовали механизмы расчета оплаты с учетом SLA и выполнения KPI. Также в ITSM 365 автоматизировали управление регламентными работами и контроль качества клининга, что позволило отказаться от заполнения бумажных ведомостей.

«Переход на ITSM 365 прошел безболезненно. Гибкость системы позволила не просто скопировать сложившиеся сервисные процессы, а адаптировать их под требования бизнеса», – сказал Сергей Васильев, руководитель технической службы Smarter.

В планах – интеграция ITSM 365 с Active Directory и сервис-деск решениями подрядчиков, расширение управления ИТ-активами, масштабирование автоматизации на процессы back office, а также применение ИИ для автоклассификации заявок.