CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Ритейл Розница
|

ITSM 365 и Smarter запустили обслуживание 220 точек торговой сети за 6 недель

Аутсорсинговая компания Smarter внедрила в торговой сети low-code-инструмент ITSM 365 для управления ИТ-сервисами и техническим обслуживанием магазинов. Ранее ритейлер использовал зарубежную ERP-систему, однако ее вендор ушел с российского рынка и свернул поддержку продукта.

«Основные особенности сервиса в торговой сети – это активное привлечение подрядчиков и обслуживание объектов по всей стране – от Калининграда до Владивостока. Нам требовалось максимально гибкое решение, чтобы разграничить действия собственных специалистов и десятков сторонних исполнителей, курировать работы в разных часовых поясах», – сказал Сергей Васильев, руководитель технической службы Smarter.

Реализация базовых процессов и выход в боевой режим эксплуатации системы заняли полтора месяца, далее приступили к доработкам. Для подрядчиков настроили отдельную ролевую модель и расширенный жизненный цикл заявки, включающий этапы формирования и согласования коммерческих предложений.

В системе реализовали механизмы расчета оплаты с учетом SLA и выполнения KPI. Также в ITSM 365 автоматизировали управление регламентными работами и контроль качества клининга, что позволило отказаться от заполнения бумажных ведомостей.

«Переход на ITSM 365 прошел безболезненно. Гибкость системы позволила не просто скопировать сложившиеся сервисные процессы, а адаптировать их под требования бизнеса», – сказал Сергей Васильев, руководитель технической службы Smarter.

В планах – интеграция ITSM 365 с Active Directory и сервис-деск решениями подрядчиков, расширение управления ИТ-активами, масштабирование автоматизации на процессы back office, а также применение ИИ для автоклассификации заявок.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ открыли прием заявок на премию Data Fusion Awards

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

Snapchat все. В России заблокировали один из самых безопасных мессенджеров в мире. Опрос

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке
Показать еще