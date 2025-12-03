CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В НИУ ВШЭ создали инструмент для оценки сложности текстов на малоресурсных языках

Исследователи Центра языка и мозга НИУ ВШЭ разработали инструмент, позволяющий определить сложность текстов на малоресурсных языках. В первой версии поддерживаются несколько малых языков России: адыгейский, башкирский, бурятский, татарский, осетинский и удмуртский. Это первая подобная разработка, адаптированная специально для этих языков и учитывающая их морфологические и лексические особенности. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

По данным Института языкознания РАН, в России насчитывается 155 языков. Среди них есть малочисленные: например, на адыгейском говорят около 80 тыс. человек, на бурятском, осетинском и удмуртском — от 250 до 350 тыс. человек. Есть и языки с более чем 1 млн носителей, например башкирский и татарский. Все эти языки имеют статус государственных в республиках России, поэтому важно не только сохранить их, но и создавать условия для их развития, а также возможности для обучения и реального использования, в том числе в образовании и науке.

В 2025 г. был принят Указ Президента России «Об утверждении Основ государственной языковой политики Российской Федерации». Он поддерживает языковое многообразие и задает курс на развитие и практическое использование языков народов России. Один из способов достичь этих целей — создать цифровые инструменты, которые сделают работу с малоресурсными языками проще и доступнее.

Команда ученых из Центра языка и мозга НИУ ВШЭ разработала онлайн-инструмент — калькулятор сложности текстов, который помогает быстро и легко оценить сложность текста на нескольких малых языках с учетом их лингвистических особенностей. Калькулятор создавался с опорой на опыт Антонины Лапошиной и Марии Лебедевой, разработавших инструмент для оценки сложности русскоязычных текстов («Текстометр»).

Калькулятор, созданный психолингвистами НИУ ВШЭ, оценивает тексты по нескольким параметрам: во-первых, длина и частотность слов — они анализируются на основе данных из больших языковых корпусов, во-вторых, процент лексики из частотного списка, то есть учитывается доля слов, входящих в список 5000 наиболее употребляемых слов каждого языка, и, в-третьих, соотношение частей речи — анализируется распределение различных частей речи в тексте. Кроме того, калькулятор учитывает такие характеристики, как лексическая плотность, лексическое разнообразие, динамичность и описательность текста.

Ключевая инновация — использование формулы удобочитаемости Флеша, адаптированной для каждого языка отдельно. Это позволяет точнее оценивать сложность и удобство восприятия текста.

Индекс Флеша основан на количестве слов, предложений и слогов, но исходные коэффициенты были подобраны для английского языка и плохо работают для языков с иной структурой — например, для полисинтетического адыгейского, где средняя длина слова значительно больше. В исследовании 2025 г. Ульяны Петруниной и Нины Здоровой коэффициенты в формуле были пересчитаны для адыгейского языка отдельно, что повысило точность оценки.

«Параметры нашего калькулятора адаптированы под структурные особенности каждого из шести малоресурсных языков России — на основе корпусов текстов, частотного и морфологического анализа. Аналогичным образом мы скорректировали и классический индекс удобочитаемости Флеша. Благодаря этому алгоритм можно легко перенастраивать на другие малоресурсные языки, независимо от их типологических характеристик», – сказала Ульяна Петрунина, один из разработчиков инструмента, научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ.

Инструмент поможет создавать сопоставимые стимульные материалы в научных экспериментах и обеспечит преподавателей ресурсом для подбора качественного учебного материала по уровням сложности. Такая разработка — важный вклад в сохранение и развитие малых языков России, поддержку языкового многообразия страны.

«Наш инструмент позволяет исследователям и педагогам подбирать материалы с учетом их лингвистической сложности, что особенно важно для исследований и преподавания с ограниченным количеством ресурсов на данных языках», – сказала Нина Здорова, один из авторов инструмента.

В следующих версиях планируется добавление других малоресурсных и мало представленных в лингвистике языков — не только на территории России.

