ИT-решения «Hyper» группы «Роснано» заинтересовали Саудовскую Аравию

Комплексная модель Hyper может стать одним из инструментов развития электрологистики и реализации национальной программы трансформации Королевства Саудовской Аравии Vision 2030. Презентация Hyper состоялась 1 декабря 2025 г. в Эр-Рияде. Об этом CNews сообщили представители «Роснано».

Hyper группы «Роснано» представила комплексную модель развития рынка электромобильности. ИT-продукты компании позволяют планировать внедрение зарядной инфраструктуры, управлять сетями ЭЗС и трафиком на уровне региона, а также балансировать создаваемые энергосистемы.

На фоне резкого роста продаж электрокаров (примерно в 10 раз по итогам 2024 г.) в Саудовской Аравии стоит задача развития зарядной инфраструктуры. Согласно национальной программе Королевства Vision 2030 и Saudi Green Initiative, к 2030 г. 30% всех автомобилей в крупнейшем городе Саудовской Аравии – Эр-Рияде – должны быть электрическими. Также предусмотрено создание «электрокоридоров» для поездок между городами. Это потребует масштабного развертывания зарядной инфраструктуры в ближайшие годы.

Заместитель генерального директора Hyper Ярослав Жильцов: «В развитии электродвижения Саудовская Аравия сталкивается с теми же вызовами, что и Россия. Наши страны придерживаются схожих целей в области развития электротранспортной отрасли. Рынок электротранспорта в Саудовской Аравии находится на ранней стадии, но демонстрирует устойчивый рост. Помимо премиальных электромобилей, на дорогах начинают появляться более массовые бренды, инфраструктура развивается не только в центральных районах. Для ускоренного развития необходима консолидация усилий по внедрению электротранспорта в коммерческом и муниципальном сегментах. Отраслевая модель Hyper является универсальной и позволит нашим партнерам на базе платформенных ИT-решений синхронно развивать транспорт и инфраструктуру, централизованно управлять процессом внедрения, а также решать задачи по балансировке региональных энергосистем и климатическому менеджменту».