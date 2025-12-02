«Яндекс» запустил ИИ-помощника для авторов Telegram-каналов

«Яндекс» представил ИИ-помощника для Telegram-каналов, который поможет авторам создавать тексты в стилистике блога, редактировать тексты и исправлять ошибки, создавать опросы для подписчиков, собирать дайджесты и генерировать картинки. Тем, кто хочет начать получать доход от канала, он также поможет настроить и управлять монетизацией с «Рекламной сетью Яндекса» (РСЯ). Воспользоваться новыми возможностями можно через бота прямо в Telegram, без перехода на другие сервисы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Рекламы».

Инструмент работает на базе нового поколения нейротехнологий Yandex Neuro Ads — совокупности генеративных нейросетей Alice AI и усовершенствованных моделей глубокого обучения. Бот с ИИ-помощником доступен для всех каналов бесплатно, для начала работы необходимо найти его через поиск в мессенджере и войти через Яндекс ID: @yandex_ads_helper_bot

«ИИ-помощник экономит время авторов, минимизируя рутину, а для новичков в монетизации обеспечивает быстрый старт и четкий путь к первому доходу. Также с середины декабря мы запускаем реферальную программу. С ней авторы смогут получать дополнительное вознаграждение за приглашенные в РСЯ каналы. Мы предлагаем инструменты, которые помогают вести каналы, стабильно зарабатывать и при желании реинвестировать в развитие и качество контента. А это усиливает и саму платформу Telegram, делая ее еще более привлекательной для конечных пользователей», – сказал Антон Попов, руководитель группы по работе с блогерами «Яндекс Рекламы».

Количество Telegram-каналов в сентябре 2025 г. превысило 11,9 млн. Это стимулирует развитие рынка инфлюенс-маркетинга, объем которого по итогам 2025 г. может увеличиться на 30% – до 57 млрд руб. Вместе с ростом рынка меняются и критерии оценки его эффективности рекламодателями. Качественное исследование «Яндекса» показало, что количество подписчиков не является определяющим фактором при выборе канала для продвижения. Компании все чаще ориентируются на узкоспециализированные блоги, сфокусированные на конкретных темах или интересах аудитории. Они демонстрируют более высокие показатели вовлеченности и конверсионности. Благодаря простоте использования инструмент призван существенно снизить порог входа на рекламный рынок именно таким каналам и микроблогерам от 1500 подписчиков.

Бот с ИИ-помощником предоставляет владельцам Telegram-каналов все ключевые инструменты управления рекламой, которые ранее были доступны только через интерфейс РСЯ. В течение часа авторы смогут найти рекламодателя для своего блога и получить нативный пост просто по клику в боте. Это особенно полезно, если каналы помимо РСЯ работают с прямыми рекламными размещениями и сталкиваются с их переносами, отменами или пустыми слотами. Теперь авторы могут моментально реагировать на изменения в своем контент-плане.

Бот с ИИ-помощником обладает такими же правами, как и другие боты: не получает доступа к конфиденциальной информации, которая могла бы повлиять на работу или безопасность канала. Его функциональность ограничена описанными задачами.

Для рекламодателей сохраняется привычный процесс запуска продвижения в мессенджере – через сервис «Яндекс Директ» с возможностью автоподбора каналов с оплатой за клики или ручного выбора из каталога с оплатой за просмотры. В начале ноября 2025 г. реклама в Telegram c автоподбором каналов в «Яндекс Директе» вышла из этапа бета-тестирования.

Сегодня к РСЯ подключено больше 18 тыс. каналов с суммарным охватом порядка 320 млн подписчиков. За два года с момента запуска этого инвентаря в РСЯ авторы Telegram-каналов заработали более 4 млрд руб.