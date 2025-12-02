МТС запустила тариф с технологиями VoiceTech для комфортного и безопасного общения

МТС объявляет о запуске нового тарифного плана RED с безлимитным интернетом*, ИИ-секретарем и сервисом для цифровой безопасности. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Согласно исследованию МТС, 45% абонентов регулярно сталкиваются с ситуациями, когда необходимо ответить на срочный звонок, но нет возможности говорить, а 90% россиян сталкивались с телефонными мошенниками. C помощью сервисов «МТС Секретарь» и «Защитник», включенных в тариф, пользователи могут решить эти проблему.

Интеллектуальный помощник «МТС Секретарь» использует передовые технологии распознавания и синтеза речи для обработки входящих вызовов. Абоненты могут выбирать между мужским и женским голосами виртуального помощника.

Также абоненты смогут воспользоваться функцией «Звонок в чат», которая дает возможность общаться, когда пользователь не может ответить на звонок. Сервис мгновенно переводит входящий звонок в текст, а письменные ответы пользователя звонящему — в голосовой формат.

Кроме того, с помощью «Защитника» абоненты смогут обеспечить многоуровневую защиту от мошенников. Сервис автоматически анализирует входящие вызовы и блокирует потенциально опасные номера.

«RED — первый на рынке тариф, который переосмысливает идею мобильной связи. Мы не ограничились безлимитным интернетом и пакетом минут, а дали абонентам полноценный инструмент для коммуникации. Пользователи получают ИИ-помощника для комфорта и управлениям своей голосовой средой и интеллектуальный щит безопасности. Это новый стандарт тарифов, который мы продолжим развивать», — сказал вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.

Новый тарифный план RED уже доступен для подключения. Для новых абонентов МТС при подключении и переходе со своим номером помимо безлимитного мобильного интернета* и пакета сервисов VoiceTech, тариф включает 1000 минут и SMS.

*Кроме Норильска и Чукотского автономного округа