«Палех Инжиниринг» внедрила ИИ в имплант для отслеживания сердечного ритма

Российский разработчик медицинского оборудования «Палех Инжиниринг» внедрила искусственный интеллект в первый отечественный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД). Об этом CNews сообщил представитель компании. Запущено тестирование программного комплекса на основе ИИ.

ИКД отслеживает сердечный ритм пациента и в случае обнаружения аритмии, угрожающей жизни, подает электрический разряд для коррекции сердцебиения. Внедренный в устройство искусственный интеллект будет анализировать случаи аритмии и выявлять возможные нарушения в работе аппарата. Система позволит врачам-кардиологам анализировать и настраивать прибор пациента.

Новая система ИКД также будет отслеживать долгосрочные изменения в состоянии пациента и информировать врача о негативных и положительных тенденциях заранее, рассказали в компании. На основе истории работы ИКД у конкретного пациента искусственный интеллект сможет предложить врачу оптимальные настройки антитахикардитической стимуляции (АТР).

«Наша цель не заменить кардиолога, а дать ему в руки самый современный цифровой инструмент для спасения жизней, и в конечном счете создать полноценное отечественное устройство мирового уровня», — сказал один из разработчиков продуктов компании Сергей Королев.

Первый отечественный ИКД создали в марте. В создании прибора участвовали ведущие специалисты крупнейших клиник России — Федерального научно-клинического центра ФМБА России и Московского областного научно-клинического института им. М. Ф. Владимирского. В разработку было вложено 292,5 млн руб. Объем дополнительных инвестиций компания оценивает в 1 млрд руб.

