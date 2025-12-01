CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Интернет E-commerce Цифровизация Внедрения
|

Ozon и «СберКорус» предоставят продавцам бесплатный электронный документооборот

Ozon с помощью оператора электронного документооборота «СберКорус» автоматизирует документооборот с продавцами маркетплейса без дополнительных платежей. Подключив ЭДО, селлеры смогут бесплатно обмениваться электронными документами с Ozon и в любой момент иметь под рукой оригиналы закрывающих документов для налоговой. Благодаря интеграции с оператором ЭДО «СберКорус» документооборот с маркетплейсом переходит в «цифру»: продавцам не нужно тратить время на бумажные документы, их пересылку и хранение — все операции выполняются в электронном виде и имеют юридическую силу. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

Получать и отправлять документы в адрес Ozon продавцы смогут без дополнительной платы за электронные документы при работе через «СберКорус». При этом с другими операторами селлеры работают по действующим тарифам оператора ЭДО «СберКорус».

Сотрудничество сторон позволяет выстроить единый цифровой контур, в котором документы по работе с Ozon и продавцами площадки формируются и хранятся в одной системе.

Продавцы товаров на маркетплейсе используют ЭДО для обмена документацией чаще всего при работе с электронным универсальным передаточный документом (УПД) в сценариях работы, когда селлер поставляет ряд категорий товаров на склады Ozon с маркировкой в системе «Честный Знак» или для работы с товарами животного происхождения в системе «Меркурий», а также, когда Ozon выкупает товары продавца для последующей продажи за рубеж и в ряде других случаев.

«Использование ЭДО в этих сценариях помогает селлерам снизить операционную нагрузку, ускорить обработку поставок и подготовку отчётности, а также сократить риски потери или порчи документов при работе в электронной коммерции. За первые два дня к сервису ЭДО Сфера Документы от СберКорус по акции уже присоединились более 500 селлеров маркетплейса. Мы рассчитываем, что это поможет уже подключившимся продавцам расти на площадке, а ещё многим тысячам селлеров маркетплейса так же успешно цифровизировать свой бизнес», ‒ сказал Андрей Коченков, коммерческий директор «СберКорус».

«Время ‒ один из ключевых ресурсов для современных предпринимателей. Электронный документооборот не только упрощает процессы для продавцов на маркетплейсах, но и значительно ускоряет взаимодействие с партнерами, позволяя сосредоточиться на росте бизнеса и удовлетворении потребностей клиентов. Партнёрство с оператором «СберКорус »не только ускорит цифровизацию бизнеса наших продавцов, но также позволит сократить их финансовую нагрузку», ‒ сказала Юлия Мартынова, менеджер проектов Ozon.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

Apple переманила мощного специалиста по нейросетям из Google и Microsoft, лишь бы тот починил Siri. Собственного специалиста она выгнала

«Ред Софт» перезапустила программу технического партнерства: что нового?

Подмосковье масштабно закупает суперкомпьютеры на мощнейших видеокартах Nvidia

RPA без ИТ-отдела: как финансист автоматизировал бухгалтерию

Крупнейшая страна мира заставит производителей предустанавливать на смартфоны государственное приложение, которое нельзя удалить

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако

Business Process Management 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще