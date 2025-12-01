CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Новосибирская область вошла в десятку регионов по использованию нейросетей

МТС, центр аналитики и исследований MTC AdTech и «Медиалогия» провели исследование использования инструментов генеративного искусственного интеллекта в регионах России. Новосибирская область вошла в топ-10 по использованию нейросетей — их используют больше 60% опрошенных новосибирцев, чаще ИИ-инструментами увлекаются женщины. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для работы и личных целей нейросети используют 27% жителей Новосибирска, каждый третий применяет эти технологии только в личных целях, а 32% не пользуются вообще. Лишь 10% опрошенных новосибирцев отметили, что в целом негативно относятся к нейросетям.

По данным исследования, среди пользователей нейросетей 53% составляют женщины и 47% — мужчины. Чаще всего ИИ-инструменты применяет молодежь до 24 лет (25%) и 35–44 лет (22%). Также нейросети востребованы и среди людей старшего возраста: среди тех, кому за 55 и старше 65 лет, каждый десятый использует их регулярно.

Каждый пятый пользователь нейросетей использует их для поиска информации и решения бизнес-задач. Также популярными рабочими задачами стали систематизация данных (16%) и написание текстов (11%). Реже нейросети пригождаются для автоматизации отчетности (7%) и маркетинговых задач (5%). Среди личных целей использования нейросетей в Новосибирске лидируют поиск ответов на вопросы (25%), создание картинок и видео (20%) и написание текстов (16%).

Наиболее популярными сервисами в январе-ноябре 2025 г. в Новосибирске были Alice AI, ChatGPT, DeepSeek, GigaChat, Perplexity и «Шедеврум», причем каждый второй пользователь выбирал отечественные решения. Лидером по популярности стал DeepSeek, тогда как в социальных сетях чаще всего упоминался ChatGPT.

