«Ашан» разработал и внедрил собственное ИТ-решение для оптимизации логистических процессов

«Ашан Тех», ИТ-компания торговой сети «Ашан Ритейл Россия», завершила разработку и внедрение собственной системы управления складскими дворами (Yard Management System), которая уже активно применяется в логистической инфраструктуре ритейлера. Система выполняет функцию коммуникатора и работает как единый диспетчерский центр, обеспечивая полную прозрачность и координацию на каждом этапе поставки — от отправки до приемки товара. Об этом CNews сообщили представители «Ашан Ритейл Россия».

Автоматизированное решение было создано командой «Ашан Тех» за восемь месяцев. В настоящий момент к системе подключено порядка 3000 поставщиков, ежедневно на распределительных центрах компании принимаются и отгружаются более 1000 грузовиков.

Продукт разработан на передовых технологиях с использованием Kotlin, Spring Framework и ReactJS, что обеспечивает высокую производительность и масштабируемость. Основными пользователями системы являются сотрудники поставщиков, перевозчики, специалисты отдела снабжения и распределительных центров «Ашан Ритейл Россия», а также администраторы системы. Всего порядка 2000 человек. Возможности масштабирования позволяют увеличить количество пользователей в несколько раз.

Ключевыми особенностями системы являются полная интеграция с внутренними ERP-системами «Ашан»; инструменты мониторинга загрузки распределительных центров; система управления временными слотами для поставщиков и перевозчиков; современные каналы коммуникации для оперативного решения бизнес-задач.

«В рамках стратегии «Ашан» по повышению автономности компании мы приняли решение создать собственное высокотехнологичное решение, которое сможет полностью покрыть потребности торговой сети. Система не только отвечает всем требованиям современного бизнеса, но и находится под полным контролем наших специалистов, что обеспечивает ее постоянное совершенствование и адаптацию к меняющимся условиям рынка», — сказала Вера Эмрот, генеральный директор «Ашан Тех».

В планах «Ашан Тех» — интеграция с другими внутренними системами ритейлера (WMS), разработка мобильного приложения для упрощения операций, синхронизация с федеральными государственными информационными системами, а также подключение электронных перевозочных документов и транспортных накладных.

